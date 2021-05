Telemundo revela la fecha de estreno de su nueva telenovela turca La exitosa saga turca Hercai: amor y venganza ¡ya tiene fecha de estreno! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ficción turca regresa al prime time de Telemundo. Tras el éxito de Cennet y Todo por mi hija, la cadena hispana apostará este verano por la aclamada saga turca Hercai: amor y venganza, una épica historia de amor llena de romance, giros inesperados y tradiciones culturales que ya ha cautivado a millones de televidentes alrededor del mundo. Tras varias semanas promocionando la historia, Telemundo reveló este domingo durante la emisión del certamen Miss Universe la esperada fecha de estreno del melodrama. Protagonizada por las estrellas turcas Ebru Şahin y Akin Akinözü, la telenovela aterrizará en el prime time de la cadena el martes 22 de junio a las 9 p.m., hora del Este, por lo que se encargará de sustituir a La suerte de Loli, que llegará a su fin el lunes 21 de junio. El melodrama competirá por la audiencia contra la telenovela mexicana Si nos dejan, que Univision estrenará el martes 1 de junio en su misma franja horaria de emisión. Ambientado en la antigua ciudad de Midyat, en la histórica provincia turca de Mardin, Hercai cuenta la historia de un amor imposible que nació de la venganza y la traición. Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO El drama inicia cuando Miran (Akinözü), un joven instigado por su abuela colérica, emprende un plan de venganza para honrar la muerte de sus padres. Entretanto, el deseo de Reyyan (Şahin), una hermosa joven, de escapar de la presión de su abuelo la lleva sin proponérselo a los brazos de Miran. Ella se enamorará de Miran sin saber sus verdaderas intenciones y él descubrirá que su amor es más fuerte que la rivalidad y el odio. Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO Este amor desatará un enfrentamiento entre familias que obligará a Miran y Reyyan a luchar por una relación imposible y superar los obstáculos que los rodean. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adaptación del libro Hercai escrito por Sümeyye Koç, la telenovela se estrenó en su país de origen, Turquía, en el año 2019, y está compuesta por tres temporadas. Hercai Póster promocional Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO Producida por Mia Yapim y distribuida por la cadena de televisión ATV, el melodrama también cuenta con las actuaciones de Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serhat Tutumluer, Ilay Erkök, Serdar Özer, Ahmet Tansu Taşanlar, Gülçin Santırcıoğlu, Oya Unustasi y Gülçin Hatihan.

