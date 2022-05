Hasta que la plata nos separe vuelve a unir a Carmen Villalobos y a Gregorio Pernía: "Somos grandes amigos, nos divertimos y nos queremos un montón" Mientras que Villalobos da vida a la protagonista de la nueva telenovela de Telemundo, Pernía interpreta a su antagonista. "Estamos haciendo algo que es difícil pero sabroso, que es la comedia". Nos reunimos con los actores en el set de grabación y esto fue lo que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De una historia repleta de acción ambientada en el mundo del narcotráfico a una comedia romántica para toda la familia. A dos años del final de la exitosa saga Sin senos sí hay paraíso –más tarde conocida como El final del paraíso– Carmen Villalobos y Gregorio Pernía vuelven a apoderarse desde este martes 10 de mayo a las 9 p. m., hora del Este, de la pantalla de Telemundo como la protagonista y el antagonista de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe. "Habíamos hablado en muchas ocasiones [de] poder encontrarnos otra vez en una serie, en una novela, en algo y lo que pide uno con ganas y con fe se da", cuenta el actor colombiano en entrevista con People en Español desde el set de grabación de la telenovela. "La última vez que nos fuimos fue llorando, Gregorio entre mis brazos, narcoserie, disparo, escenas de acción… Aquí es comedia y Grego está haciendo un gran personaje", comenta Villalobos, quien está a punto de alcanzar los 20 millones de seguidores en Instagram. Hasta que la plata nos separe Carmen Villalobos y Gregorio Pernía en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Villalobos reconoce que le dio "demasiada emoción" cuando recibió en su día la llamada de Gregorio contándole que iba a ser su antagonista en Hasta que la plata nos separe. "Grego y yo somos grandes amigos, nos divertimos y nos queremos un montón y la pasamos maravilloso y espero que ustedes también se diviertan con esta gran producción", expresa. Hasta que la plata nos separe Carmen Villalobos y Gregorio Pernía en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Carmen como Gregorio son conscientes de que hacer comedia no es fácil, "pero tenemos un gran elenco, las situaciones están divinas, los personajes…", señala Villalobos. "Estamos haciendo algo que es difícil pero sabroso", agrega Pernía. "Y es algo bonito para poder llegar a la casa y que la gente pueda ver algo divertido después de trabajar".

