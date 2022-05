¡De un vistazo! Primeras imágenes de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO Carmen Villalobos y Sebastián Martínez protagonizan esta divertida comedia romántica que Telemundo estrenará el martes 10 de mayo en horario estelar. La telenovela relata la singular historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo. Gregorio Pernía, Laura Flores, Fabián Ríos, Alejandro Tommasi y Stephania Duque también forman parte de su elenco. Mira aquí sus primeras imágenes a modo de aperitivo. Empezar galería Faceta diferente Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO "Me van a ver en una faceta completamente diferente a todas las producciones que he hecho en Telemundo", asegura la inolvidable heroína de la exitosa saga Sin senos sí hay paraíso –más tarde conocida como El final del paraíso–. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sobre su personaje Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO "Alejandra es un personaje fabuloso, es una mujer que lo tiene todo en la vida y llega este accidente a darle un giro a su vida de 180 grados, entonces sí la vamos a ver histérica, malgeniada, le vamos a ver esa otra parte de su personalidad que creo que ni ella misma sabía que la tenía", cuenta sobre su personaje la actriz colombiana, quien está a punto de superar los veinte millones de seguidores en la red social Instagram. 2 de 9 Ver Todo Esperado reencuentro Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO Villalobos vuelve a compartir escena en esta esperada comedia romántica con el actor colombiano Gregorio Pernía, el inolvidable 'Titi' de Sin senos no hay paraíso. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Serán pareja Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO "Luciano es su prometido, se van a casar y ella confía plenamente en él", avanza sobre la relación que tendrá su personaje con el que interpreta Pernía en la historia. 4 de 9 Ver Todo El antagonista Gregorio Pernía Credit: TELEMUNDO Gregorio interpreta a Luciano Valenzuela, el prometido de la protagonista. "Es un personaje que le salen las cosas mal como el Coyote y el interés de él 100% es el dinero. La quiero para adquirir poder, estatus y pues ando en la quiebra y necesito donde pegarme", adelanta el actor colombiano. 5 de 9 Ver Todo Galán atípico Sebastian Martinez Credit: TELEMUNDO Sebastián Martínez da vida a Rafael Méndez, el protagonista de esta historia. "Me conecté muy profundo con este personaje porque es un tipo bueno, es un tipo que cree en los valores, que cree en la ética, que cree que el ser humano debe siempre pensar bien del otro y creer en el otro y que la verdad está por delante", asevera el actor colombiano. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Del odio al amor Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO "Como se conocen es muy divertido porque es un accidente donde casi se matan, ella casi se muere, la rescata y ahí empieza una historia donde inicialmente es de odio, de resentimiento de parte de ella hacia él. Él se queda prendado de ella inmediatamente desde el primer momento", cuenta Martínez. 7 de 9 Ver Todo ¿Qué estará pasando? Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO La historia tiene como escenario principal un concesionario de automóviles donde veremos personajes de lo más variopintos, como el que interpreta el actor colombiano Fabián Ríos. 8 de 9 Ver Todo ¿Te la vas a perder? Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO Hasta que la plata nos separe se estrena el martes 10 de mayo a las 9 p. m., hora del Este, por la cadena Telemundo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

