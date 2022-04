Tráiler y fecha de estreno de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe Carmen Villalobos y Sebastián Martínez protagonizan esta divertida comedia romántica para toda la familia que Telemundo transmitirá en horario estelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva versión de Hasta que la plata nos separe ya tiene fecha de estreno por Telemundo. La comedia romántica que protagonizan Carmen Villalobos y Sebastián Martínez aterrizará en el prime time de la cadena hispana el martes 10 de mayo a las 9 p. m., hora del Este. "Estamos en un momento del mundo donde necesitamos más risas, necesitamos desconectarnos y las risas son fundamentales, el día que no ríes es un día desperdiciado. Y esta producción es lo que tiene", comentó Villalobos, quien está a punto de alcanzar los 20 millones de seguidores en Instagram, en una reciente entrevista exclusiva con People en Español. La telenovela marca el reencuentro en la pequeña pantalla de la actriz colombiana con Gregorio Pernía, el inolvidable 'Titi' de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, quien será el antagonista de la historia. Hasta que la plata nos separe Arte promocional de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO El elenco estelar de la ficción también cuenta con Laura Flores, Alejandro Tommasi, Fabián Ríos, Lorna Cepeda, Stephania Duque, Juliette Pardau y Julián Arango. Tráiler La trama Hasta que la plata nos separe relata la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo. Méndez es un prolífico vendedor de toda clase de productos para el hogar de origen campesino, mientras que Maldonado es una mujer de origen aristocrático y la exitosa Gerente de Ventas del concesionario de automóviles Ramenautos. Villalobos Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, protagonistas de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Un buen día, el destino cruza a Alejandra con Rafael en un trágico accidente y, a partir de allí, sus vidas y las de las personas cercanas a ellos, no volverán a ser las mismas. Rafael tendrá que hacer todo lo posible para saldar la deuda con la que ha dejado a Alejandra tras el accidente y esta cercanía los llevará a enamorarse a pesar de las diferencias sociales. Sin embargo, las circunstancias y sus respectivas familias y parejas harán todo lo posible para que el amor que ha surgido entre ellos no se logre concretar, pero al final, ¿lograrán que su gran amor los mantenga juntos, o permitirán que la plata los separe? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta que la plata nos separe es una producción de RCN Televisión para Telemundo inspirada en la historia original de Fernando Gaitán. Esta nueva versión fue adaptada por Juan Carlos Pérez Flores, quien también estuvo a cargo del libreto junto a Patricia Rodríguez Reyes. Dirigida por Israel Sánchez y Olga Lucía Rodríguez, la producción está a cargo de Yalile Giordanelli.

