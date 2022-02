Telemundo revela elenco y primeras imágenes de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe ¡con Carmen Villalobos como protagonista! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO La cadena hispana confirmó este miércoles el inicio de grabaciones y el elenco de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana original de Fernando Gaitán que también cuenta con las actuaciones de Laura Flores, Alejandro Tommasi, Gregorio Pernía, Fabián Ríos y Stephania Duque, entre otros. Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: TELEMUNDO Tras su debut como antagonista en Café con aroma de mujer, la actriz colombiana encabeza el elenco de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Hasta que la plata nos separe en la piel de Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva de alta alcurnia. "¡Estoy inmensamente feliz de estar en este gran proyecto! Es un gran honor participar por segunda vez y de manera consecutiva en otra gran historia del genio Fernando Gaitán, esta vez como protagonista", expresó Villalobos. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Pareja protagónica Carmen Villalobos Credit: TELEMUNDO El actor colombiano Sebastián Martínez será la pareja de Villalobos en esta comedia romántica que produce RCN Televisión. Él dará vida a Rafael Méndez, un carismático y humilde comerciante cuya vida cambia por completo tras encontrarse por accidente con Alejandra (Villalobos). 2 de 10 Ver Todo Gregorio Pernía Gregorio Pernía Credit: TELEMUNDO El actor colombiano, quien vuelve a trabajar con Villalobos tras la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, interpreta a Luciano, el antagonista principal de la historia. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Laura Flores Laura Flores Credit: TELEMUNDO La actriz mexicana se adentra en la piel de Clemencia Maldonado, tía del personaje que interpreta Villalobos. 4 de 10 Ver Todo Fabián Ríos Fabián Ríos Credit: TELEMUNDO El Dandy, así se llama el personaje al que da vida el actor colombiano. 5 de 10 Ver Todo Alejandro Tommasi Alejandro Tommasi El actor mexicano, quien debuta en Telemundo con esta historia, se adentra en la piel de Benjamín, el patriarca de la familia de la protagonista. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Stephania Duque Stephania Duque Credit: TELEMUNDO Milena Pardo, personaje que interpreta la actriz colombiana –la inolvidable Mariana de Sin senos sí hay paraíso– forma parte del entorno familiar del galán de la historia. 7 de 10 Ver Todo La historia Carmen Credit: TELEMUNDO Hasta que la plata nos separe relata la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que dará un giro de 180 grados a sus vidas. 8 de 10 Ver Todo Más elenco Carmen Credit: TELEMUNDO Lorna Cepeda, Juliette Pardau, Julián Arango, Alina Lozano, José Daniel Cristancho, Michelle Roullard, Juliana Galvis, Marcela Benjumea, Alejandra Ávila, Julio Sánchez, Matías Maldonado, Ezequiel Bernal, Tuto Patiño, Felipe Botero, Rodrigo Jerez, Julián Caicedo y Fernando Arévalo completan el reparto de la comedia romántica. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Próximamente Carmen Credit: TELEMUNDO La nueva versión de Hasta que la plata nos separe se estrenará próximamente por la cadena Telemundo. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

