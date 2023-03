¿Habrá cuarta temporada de La reina del sur? Y otras noticias ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Danna García Credit: Mezcalent (x2) Danna García de regreso a Televisa, Horacio Pancheri con nuevo melodrama, y más ¡de telenovela! Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes. Empezar galería De regreso a Televisa Danna García Credit: Instagram Danna García Danna García podría estar de regreso muy pronto en los melodramas mexicanos. La actriz colombiana acudió la semana pasada a las instalaciones de Televisa San Ángel, en México, para participar en el casting de Minas de pasión, título tentativo de la nueva telenovela que producirá Pedro Ortiz de Pinedo (Diseñando tu amor). "Siempre he tenido un pie en México, tengo mi casa, lo que pasa es que bueno he estado últimamente más nómada de lo normal porque he grabado bastante como en otros lugares, pero yo sí extraño muchísimo [México]", dijo la protagonista de exitosos melodramas como Pasión de gavilanes ante las cámaras de Televisa Espectáculos. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Habrá cuarta temporada? La reina del sur Credit: Instagram Isabella Sierra Tras el final abierto que tuvo la anterior temporada, muchos fanáticos de La reina del sur se preguntan si habrá una cuarta entrega de la superserie de Telemundo que protagoniza Kate del Castillo. "Aún no lo sabemos", respondió Isabella Sierra, quien interpreta a la hija de Teresa Mendoza, a un seguidor que le preguntaba esta semana al respecto en las redes sociales. "Yo en lo personal deseo que hagan muchísimas temporadas. Pídanlo mucho a Telemundo a ver si nos cumple ese deseo". 2 de 6 Ver Todo Con nueva telenovela Horacio Pancheri Credit: Instagram Horacio Pancheri Horacio Pancheri confirmó esta semana su participación en la nueva telenovela que producirá Nicandro Díaz, creador de exitosos títulos como Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte. "Es un futbolista argentino, así que va a estar divertido. Voy a hacer algo diferente, es el antagonista", avanzó el actor argentino en un reciente encuentro con la prensa en México. El último melodrama que grabó Pancheri fue Vencer el pasado, historia que protagonizaron Angelique Boyer y Sebastián Rulli en 2021. El año pasado participó en la primera edición de la competencia culinaria de Telemundo Top Chef VIP. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Juntas de nuevo Miguel Varoni Credit: Instagram Miguel Varoni Tras el fallecimiento este miércoles de Rebecca Jones las redes sociales no pudieron evitar acordarse de Mónica Spear, quien dio vida a la hija de Rebecca en la exitosa telenovela de Telemundo Pasión prohibida y fue asesinada en 2014 en su Venezuela natal. "Tuve la dicha y la fortuna de haber trabajado con estas dos actrices maravillosas que hoy no están físicamente con nosotros. Rebecca Jones y Mónica Spear siempre en mi corazón, siempre en nuestros corazones", compartió desde su perfil de Instagram Miguel Varoni, quien dirigió en 2013 el citado melodrama en el que trabajaron juntas ambas actrices. 4 de 6 Ver Todo Elsa le pasa factura Perdona nuestros pecados Credit: Instagram Oka Giner La semana pasada finalizaron en México las grabaciones del melodrama Perdona nuestros pecados (Univision), historia que protagonizan Oka Giner y Emmanuel Palomares. "Es una sensación muy extraña", reconoció Oka a través de las redes sociales, "como que sueltas toda la carga –y ya están viendo que el personaje tiene una carga muy dura–, entonces como que tu cuerpo lo resiente, te enfermas, la pasas mal, estás cansada, no te quieres ni mover porque durante los 5 meses que estuviste grabando como una loca todo el día, llorando, sufriendo… Que no te podías enfermar, no podía pasarte nada, como que después tu cuerpo dice 'ya, suéltame'. Y ahí estoy". 5 de 6 Ver Todo Está de regreso Carmen Becerra Credit: Instagram Carmen Becerra (x2) Tras varios años alejada de los melodramas mexicanos, Carmen Becerra está de regreso a los foros de grabación de Televisa San Ángel con La campirana, título tentativo de la nueva producción estelar de José Alberto Castro (Cabo, La desalmada) que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios. La actriz mexicana es recordada por sus participaciones en telenovelas como Querida enemiga, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Simplemente María. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

