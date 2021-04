Guy Ecker protagonizará la nueva telenovela de Telemundo El reconocido actor encabeza junto a Bárbara de Regil el elenco de la nueva producción de la cadena hispana que se graba en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Guy Ecker regresa a las telenovelas. A 8 años de su participación protagónica en el melodrama de Televisa Por siempre mi amor (2013), el actor de origen brasileño vuelve a encabezar el elenco de una nueva ficción, en este caso de la mano de Telemundo, empresa con la que trabajó recientemente en la famosa superserie El señor de los cielos. El inolvidable galán de exitosas telenovelas como Café con aroma de mujer, La mentira y Salomé es el protagonista de Parientes a la fuerza, la nueva comedia romántica de la cadena hispana que comenzó a grabarse esta semana en México con un elenco de lujo. El reconocido galán tendrá como pareja en esta historia a la actriz mexicana Bárbara de Regil, quien no puede estar más emocionada de formar parte de este proyecto. "Me tiene muy emocionada y muy feliz", expresó este miércoles Regil en una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de Telemundo. "Es una carga fuerte y preciosa. Me encanta ser parte de este proyecto y ser como ese centro de amor, de alegría", expresó. Guy Ecker Image zoom Guy Ecker y Bárbara de Regil protagonistas de Parientes a la fuerza | Credit: Mezcalent (x2) La actriz, quien debutará en la pantalla de Telemundo con esta telenovela, avanzó que la historia de amor que vivirán sus personajes en la ficción será "fuerte" y "diferente". "Mi personaje se llama Carmen, es una mujer sumamente alegre, que eso es lo que más me gusta de este proyecto, que es una mujer que da vida", aseveró. "Está padrísima la historia. Desde que empecé a leerla me encantó porque te desconecta y te conecta como a esta vida de paz, de amor, de risas, es como ese momento que necesitamos todos, más ahora que el mundo está loco… Tiene un toque de comedia muy bonito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela también cuenta con la participación de Chantal Andere, quien tras toda una vida formando parte de las filas de Televisa debutará ahora en Telemundo. Chantal Andere Image zoom Chantal Andere llega a Telemundo con Parientes a la fuerza | Credit: Mezcalent "[Es] una comedia de situación con drama, amor, momentos de mucha diversión y para mí es un honor estar por primera vez trabajando para esta gran empresa, que es Telemundo, con un elenco increíble, con unos escritores fantásticos, directores, equipo técnico, equipo de producción, los ejecutivos... todo el mundo ha sido amoroso y generoso conmigo", compartió.

Share options

Close Login

View image Guy Ecker protagonizará la nueva telenovela de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.