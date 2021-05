La reacción de Guy Ecker ante el estreno de la nueva versión de Café con aroma de mujer El actor protagonizó hace más de dos décadas junto a Margarita Rosa de Francisco esta exitosa historia que ahora regresa a Telemundo en una versión modernizada. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con William Levy y Laura Londoño como protagonistas, Telemundo estrenará el martes 25 de mayo una nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer, melodrama que en 1994 catapultó a la fama a Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Entusiasmado por el regreso de esta historia escrita por Fernando Gaitán que tuvo el honor de encabezar hace más de dos décadas, Ecker extendió recientemente una invitación a todos sus seguidores para que no se pierdan el estreno del melodrama por Telemundo. "Hace 20 años tuve el gran placer y el honor de interpretar a Sebastián Vallejo en la primera versión de Café con aroma de mujer", comenzó compartiendo el actor de origen brasileño en un video que se encargó de compartir la cadena a través de las redes sociales. Café Guy Ecker; William Levy y Laura Londoño | Credit: Mezcalent; TELEMUNDO "Estoy entusiasmado porque Telemundo está haciendo una nueva versión en los mismos cafetales que los enamoraron la primera vez y van a poder disfrutar de esas canciones maravillosas, pero sobre todo van a disfrutar de esa historia de amor que trasciende todas las generaciones, véanla este martes 25 de mayo a las 10/9C por Telemundo", expresó. Ecker se encuentra grabando actualmente en México para Telemundo la comedia dramática Parientes a la fuerza, historia en la que comparte créditos con Bárbara de Regil. La ficción cuenta la historia de George Cruz (Ecker), un exitoso escritor que siente que su vida terminó tras ser abandonado por su mujer, Leticia (Chantal Andere). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El destino interviene cuando conoce accidentalmente en un vuelo a México a Carmen Jurado (Regil), una joven mexicana de escasos recursos. Ambos se enamoran y rápidamente hacen planes para compartir, juntos, un futuro, sin imaginar que mezclar a sus respectivas familias no será tan fácil como enamorarse. Una vez que Carmen se muda a la mansión de George en Beverly Hills con toda su familia, comienzan los enfrentamientos, convirtiendo el pacífico hogar en una zona de guerra.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image La reacción de Guy Ecker ante el estreno de la nueva versión de Café con aroma de mujer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.