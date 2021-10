Guy Ecker confiesa que tuvo problemas con Chantal Andere durante grabación de telenovela El actor de raíces brasileñas Guy Ecker habló en exclusiva sobre su nuevo proyecto Parientes a la fuerza que se transmitirá por Telemundo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Guy Ecker logró ver la otra cara de la pandemia cuando recibió una llamada por parte de la cadena Telemundo. "Terminando el año pasado me invitaron para hacer un proyecto [que] me cayó en el momento preciso", contó el actor de raíces brasileñas durante el Festival People en español. "Ya todos vacunados". Y viviendo en Tierra Azteca. "Mi esposa es mexicana y ahora estamos en México, el proyecto es muy divertido y este personaje le entra a la comedia", adelanta de la telenovela Parientes a la fuerza, en donde comparté plató con entre otros, Bárbara de Regil, Carmen Aub, Michel Duval y Chantal Andere. Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Aunque es una novela estilo tradicional es una novela de comedia también y me pareció muy divertido porque [la historia es de] un latino que ha rechazado sus raíces y se ha convertido en un escritor en Hollywood. Pasan una serie de cosas y se reencuentra con [su pasado] y se enamora". Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO Por desgracia, no todo fue miel sobre hojuelas durante las grabaciones, pues Ecker tuvo conflictos con Andere, quien hace el papel de su esposa en el culebrón. " Tuve problemas con ella en el set", confiesa. "A veces nos reíamos mucho que no podíamos parar", y agrega con una carcajada. "Yo no lo conocía, y es divina, es muy aterrizada".

