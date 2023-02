Cuando me fui a la universidad no sabía qué quería hacer y no era capaz de decirle a mi papá que quería ser actor ni lo tenía tan presente, entonces yo estudié una carrera de administración. No fue así muy bien recibida la noticia [de que quería ser actor]. Mi papá me había pagado la carrera, un poco frustrado y viéndome trabajar de mesero, haciendo tantas cosas me decía 'oye tienes una carrera en negocios vete a hacer algo' y yo le decía 'no, soy joven, dame tiempo'. Y no quería hacerlo. Yo no me veía con un traje y un maletín yendo a trabajar todos los días y por eso no me metí a eso. Mi papá como que me lo reclamó un poco, pero no era así de imponerme nada.