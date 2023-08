Guty Carrera: "[Mi primo Danilo Carrera] ha sido un gran consejero para estos primeros meses en la novela" El ecuatoriano interpreta al amante de Elizabeth Álvarez en la recién estrenada telenovela de TelevisaUnivision Nadie como tú con la que comienza a escribir su historia como actor en los melodramas mexicanos. "Es un honor trabajar con Elizabeth". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Guty Carrera Guty Carrera debuta en las telenovelas con Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision El lunes se estrenó en México con gran éxito Nadie como tú, una historia "muy mexicana" con sabor a mezcal que protagonizan Brandon Peniche y Karla Esquivel. "Lo padre de este proyecto es que no trata de encontrar lo que nunca se ha buscado. Es un melodrama, sin embargo, está abordado de diferente forma. Cuando la gente lo vea va a decir 'qué onda, esto no parece novela' porque tiene mucha, mucha acción y agarrado de esto que es el mezcal, tiene unas locaciones espectaculares…", compartía el hijo de Arturo Peniche la semana pasada en la presentación de la telenovela. El melodrama que produce Ignacio Sada para TelevisaUnivision marca el debut en las telenovelas de Guty Carrera, un joven actor y modelo ecuatoriano que da vida a Fabián, el amante de Begoña (Elizabeth Álvarez), un hombre atlético, guapo y vividor fan del deporte y la cocina gourmet al que le gusta la buena vida que Begoña le patrocina. Guty Carrera Guty Carrera es Fabián en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision Las escenas que protagoniza el actor junto a la esposa de Jorge Salinas prometen no dejar indiferente a nadie. Compartir set de grabación en su primera telenovela con Elizabeth está siendo una experiencia muy enriquecedora para Guty. Elizabeth Álvarez Elizabeth Álvarez y Guty Carrera en una escena de Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision "He disfrutado cada escena hasta el momento con Elizabeth. Aprendo día a día de ella", aseveró recientemente a través de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram. "Es un honor poder trabajar con ella". Elizabeth Álvarez y Guty Carrera en una escena de Nadie como tú Elizabeth Álvarez y Guty Carrera en una escena de Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Guty sigue así los pasos de su famoso primo Danilo Carrera en el mundo de la actuación. "Somos familia, tenemos la misma sangre de matadores. Él ha sido un gran consejero para estos primeros meses en la novela. Ojalá y algún día compartamos alguna", señaló. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Instagram Danilo Carrera Nadie como tú se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

