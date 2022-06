Guerra de estrenos entre Univision y Telemundo: Mujer de nadie contra Infiel El drama turco protagonizado por la estrella de Madre, Cansu Dere, y el melodrama mexicano que encabeza Livia Brito medirán fuerzas en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mujer de nadie Cansu Dere; Livia Brito | Credit: Telemundo; TELEVISAUNIVISION Junio será un mes de grandes estrenos en el prime time de la televisión hispana en materia de ficción. Tanto Univision como Telemundo acogerán durante las próximas semanas nuevas historias en la franja horaria de las 10 p. m., hora del Este, que lucharán por posicionarse en el gusto del público. Mientras que Univision apostará por un melodrama mexicano con la protagonista de la exitosa telenovela La desalmada, Livia Brito; Telemundo saldrá al campo de batalla con un drama turco que protagoniza Cansu Dere, la actriz de la exitosa ficción turca Madre (Univision). Aunque no se estrenarán el mismo día, ambas ficciones estarán midiendo fuerzas desde finales de este mes en el horario de máxima audiencia de la televisión de habla hispana. Infiel La primera telenovela en aterrizar a las 10 p. m., hora del Este, será Infiel, el "más reciente éxito mundial de la televisión turca". La historia protagonizada por la actriz turca Cansu Dere, la inolvidable Zeynep de Madre, se estrenará el lunes 13 de junio por Telemundo. Cansu Dere Cansu Dere, protagonista de Infiel | Credit: TELEMUNDO La telenovela narra la historia de Asya (Dere), una doctora exitosa casada con un esposo aparentemente perfecto que ve derrumbarse su mundo tras descubrir que su marido la engaña desde hace algunos años con una mujer mucho más joven que ella. "Asya lo tiene todo en la vida, pero la traición cambiará su realidad. Conócela en el gran estreno de Infiel: historia de un engaño el lunes 13 de junio a las 10pm/9c por Telemundo con Cansu Dere y Caner Cindoruk como protagonistas", anunció la cadena a través de las redes sociales. Mujer de nadie Justo dos semanas después, el lunes 27 de junio, en la misma franja horaria de Infiel, Livia Brito volverá a apoderarse de la pantalla de Univision como protagonista de Mujer de nadie, drama producido por Giselle González (Imperio de mentiras) que engalana Marcus Ornellas. Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION La telenovela sigue la historia de Lucía (Brito), una joven inocente que queda desamparada tras perder a su padre. Obligada a hacerse camino por la vida en un mundo cruel, se enfrentará a una dura realidad y al comportamiento abusivo. Su madrastra manipuladora y su tía también la usan para enriquecerse a expensas de su vulnerabilidad. Cansada de la traición y el trato injusto de las personas que más ha querido, toma la decisión de convertirse en una mujer fría, calculadora y audaz que se niega a permitir que otra persona vuelva a aprovecharse de ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama también cuenta con las actuaciones de Cynthia Klitbo, Azela Robinson, Carmen Aub, Arap Bethke, Plutarco Haza, María Penella y Marco Treviño, entre otros.

