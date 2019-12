Gregorio Pernía le dedica unas emotivas palabras a Carmen Villalobos por el fin de la serie El Final del Paraíso El actor ha compartido un precioso mensaje para su compañera y amiga con motivo del final de la serie donde compartieron tantas escenas cómplices. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este lunes llega a su fin una de las series más exitosas de la televisión. El final del paraíso que tantos buenos y emocionantes momentos ha dado a los espectadores dice adiós. Un momento triste no solo para la audiencia sino también para sus protagonistas que jamás olvidarán esta historia tan especial. Entre ellos, Gregorio Pernía. El ya inolvidable Titi ha compartido unas preciosas palabras en víspera de este capítulo final que han ido especialmente dirigidas a su compañera de aventuras Carmen Villalobos. “Una mirada de agradecimiento. Una mirada que voy a extrañar. Una mirada que ellos van a extrañar. Y…. nosotros a ustedes”, ha escrito el actor junto a unas imágenes de ese desenlace final. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Titi y Catalina nos han hecho vivir una montaña rusa de sentimientos que sin duda echaremos mucho de menos. Pero ellos, sus protagonistas también se extrañarán. Muchos momentos vividos delante y detrás de las cámaras. Ficción y realidad se unieron y como resultado nació una preciosa amistad. Tal es así que Carmen invitó a su compañero del alma al día más importante de su vida, su boda, donde volvieron a presumir la complicidad y el cariño después de tantas horas de rodaje juntos. Acaba una etapa pero comienza otra no menos emocionante, pero sobre todo les queda una amistad para toda la vida que no terminará jamás. ¡Gracias por tanto! Advertisement

Close Share options

Close View image Gregorio Pernía le dedica unas emotivas palabras a Carmen Villalobos por el fin de la serie El Final del Paraíso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.