Gregorio Pernía lanza canción dedicada a los fans de Catalina y el Titi: mira el videoclip El actor colombiano lanzó este lunes el videoclip del tema musical "Catalina" como agradecimiento a los fans que apoyaron durante años la historia de amor que protagonizó junto con Carmen Villalobos en la exitosa novela de Telemundo. By Moisés González Como una especie de regalo para todos los fans que apoyaron durante tantos años la historia de amor que vivió su personaje con el de Carmen Villalobos en la exitosa novela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, Gregorio Pernía estrenó anoche, coincidiendo con el final de la saga, el videoclip de su tema musical "Catalina", una canción que interpreta junto con Robert Taylor y que dedica a todo el público amante de la pareja de Catalina y el Titi. "Más que volverla un éxito voy sin ninguna pretensión. Es un regalo que le estamos dando al público por todo el cariño y apoyo que le dieron a la pareja de Catalina y el Titi", cuenta el carismático intérprete de 49 años en entrevista con People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor reconoce que hubo gente dentro del medio artístico que lo animó a desistir de su idea de lanzar la canción. "Me dijeron que por favor no lo hiciera", se sincera. Afortunadamente, Pernía se dejó llevar más por la opinión de sus seguidores que obviamente le dieron un sí rotundo. "Lo pregunté en las redes sociales y tuve 30,000 personas que me respondieron", detalla. Fue así como el galán se animó a lanzar este pegadizo tema musical que en apenas unas horas ha rebasado las 12,000 reproducciones a través de su canal de YouTube. Adiós al Titi Tras cinco temporadas dándole vida al mismo personaje, el actor cerró anoche una de las etapas más importantes de su carrera con la transmisión del desenlace de la saga. "Por donde va uno, ya sea por los centros comerciales o por las calles de Miami o por Colombia u Honduras, la gente lo que grita es Titi entonces estamos marcados por esos personajes", asegura Pernía, quien tiene cerca de cuatro millones de seguidores en Instagram. Advertisement

