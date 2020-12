Close

"Había como 10 libretos escritos": Gregorio Pernía sobre la continuación de El final del paraíso El actor colombiano confirma EN EXCLUSIVA a People en Español que había capítulos escritos sobre la historia final de Catalina y El Titi, pero no cree que lleguen a ver la luz. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el final apresurado y abierto que tuvo el año pasado la exitosa saga de Telemundo El final del paraíso, antes conocida como Sin senos sí hay paraíso, los seguidores de la historia protagonizada por Carmen Villalobos no perdían la esperanza de que pudiera haber una nueva temporada que cerrara las tramas que quedaron inconclusas. Una posibilidad que también se barajaba dentro de la cadena hispana –su escritor llegó a comentar semanas atrás en una transmisión en vivo en Instagram que se tenían escritos 10 capítulos–, pero que finalmente parece que se quedara en un mero intento. "¿Que si había unos libretos escritos? Sí, había como 10 libretos escritos", confirma a People en Español Gregorio Pernía, quien dio vida a 'El Titi' en la citada historia. Image zoom Carmen Villalobos y Gregorio Pernía en El final del paraíso | Credit: Instagram El final del paraíso "Era la historia final de El Titi y Catalina", cuenta el intérprete de 50 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pernía, no obstante, ve muy difícil que esos capítulos lleguen a producirse ya que cada uno de los actores que formaron parte de la saga han emprendido nuevos rumbos profesionales. "Ya cada uno tiene que escoger su propio camino, cerrar ese ciclo y empezar de nuevo y vienen cosas bonitas, yo creo que para todos los que estuvieron en esa serie. Carmen ya tiene su novela, yo estoy haciendo mi película", asevera el galán, quien está muy agradecido de todo lo que le dejó el proyecto, tanto personal como profesionalmente. Image zoom Gregorio Pernía y Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent "Quedan cosas bonitas, sobre todo una buena relación de lealtad y de amistad fuerte con Carmen Villalobos", expresa Pernía. "Yo creo que se cerró un ciclo y se consiguieron muchas cosas. Yo logré hacer presentaciones, estuvimos cuatro años ganando dinero, logramos tener contacto con el público, que fue lo mejor de ir a varios países...".

