La graciosa reacción del hijo de Ariadne Díaz al ver una dramática escena de su mamá en telenovela La actriz mexicana no tardó en compartir el simpático momento a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras casi tres lustros alejada de las telenovelas, Ariadne Díaz regresó este año a los foros de grabación de Televisa San Ángel como una de las cuatro protagonistas de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. "Yo creo que Rosy [Ocampo] tiene un gran acierto de hacer estas historias que verdaderamente van tan de la mano con la realidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que ningún elemento se le olvidó: desde el influencer hasta la violencia de género, hasta estas cosas de enfermedad…", comentó la actriz mexicana meses atrás durante la presentación a prensa del melodrama. En esta telenovela, que también cuenta con las actuaciones protagónicas de Mayrín Villanueva, David Zepeda y Danilo Carrera, entre otros, Ariadne da vida a Julia, una mujer que se enfrenta a la desaparición de su esposo y padre de su hijo, personaje que interpreta Marco Montero. Ariadne Díaz Ariadne Díaz es Julia en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision El melodrama, que Univision estrenará el martes 25 de octubre a las 8 p. m., hora del Este, se transmite actualmente en México por Las Estrellas con gran éxito de audiencia. Este jueves, mientras veía en su casa la telenovela junto a su hijo Diego, de 6 años, la actriz no pudo evitar compartir con sus seguidores a través de sus historias de Instagram la graciosa reacción que tuvo el pequeño al ver una dramática escena de su personaje en pantalla. Ariadne Díaz Ariadne Díaz y su hijo Diego | Credit: Instagram Ariadne Díaz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Acaba de salir en la novela que mi hijo me dice que ya no quiere hablar conmigo y no sé qué cosa", comenzó contando Ariadne. "¿Y qué hiciste tu Diego?", le pregunta al menor. "Me reí", responde entre risas el primogénito de la actriz. Mira el video.

