La travesura de Gonzalo García Vivanco a Alejandra Espinoza durante las grabaciones de la telenovela Corazón guerrero El actor mexicano dejó en evidencia a la carismática conductora y actriz mexicana con el simpático vídeo que compartió este miércoles a través de sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su galán en Corazón guerrero, Gonzalo García Vivanco | Credit: TELEVISA "Estoy muy contenta de que me haya tocado con él", expresaba Alejandra Espinoza pocos días antes de iniciar las grabaciones de Corazón guerrero, telenovela que marca su debut como protagonista en Televisa, sobre su pareja en la historia, el actor mexicano Gonzalo García Vivanco. "Es un actor muy profesional, es muy buen actor. Tuvimos muy buena química también en nuestra primera lectura, entonces creo que va a ir muy bien", agregaba. No se equivocaba. La carismática conductora y actriz mexicana y Vivanco han congeniado a la perfección durante las grabaciones del melodrama que produce Salvador Mejía. Así lo prueban las simpáticas imágenes que han estado compartiendo a través de las redes sociales sobre el detrás de cámaras de las largas jornadas de trabajo que están teniendo. Este miércoles, sin ir más lejos, el también actor de La desalmada publicó un video en sus historias de Instagram del tremendo susto que le pegó a su compañera de escena. "Le agarró la chiripiorca", escribió Gonzalo entre risas junto a la grabación, misma que la conductora, pasado el susto inicial, replicó a través de sus historias de Instagram. Pero al asunto no quedó ahí. El galán también compartió otro video de un momento poco glamuroso de Espinoza en el que se le puede ver dejándose casi dormir en el set de grabación mientras espera las indicaciones del director para comenzar a grabar sus escenas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con su estreno programado en México para finales de marzo, Corazón guerrero narrará la historia de tres hermanos, Jesús (Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La travesura de Gonzalo García Vivanco a Alejandra Espinoza durante las grabaciones de la telenovela Corazón guerrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.