Destapan al elenco protagónico de la telenovela Golpe de suerte Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa encabezan el elenco de este nuevo melodrama del exitoso productor de Mi camino es amarte y Mi fortuna es amarte. Golpe de suerte Elenco protagónico de la telenovela Golpe de suerte con los productores Nicandro Díaz y Antonio Arvizu | Credit: TelevisaUnivision La comedia y el drama volverán a conjugarse en la nueva telenovela que producirá Nicandro Díaz para TelevisaUnivision tras el reciente éxito de Mi camino es amarte. El melodrama llevará por título Golpe de suerte y contará con un elenco de lujo que fue presentado este jueves. "Golpe de suerte es una historia que trata de promover, aunque suene contradictorio, valores. Tiene muchos valores, pero al mismo tiempo existe la suerte y cuando creemos que la suerte llega a nuestras almas muchas veces empiezan los problemas", contó su productor. La telenovela tendrá como protagonista a Mayrín Villanueva. La actriz mexicana interpretará a Lupita, una ama de casa muy apegada a su familia. "[Estoy] muy emocionada, muy contenta de regresar a trabajar otra vez con Nic [productor], que tenía ya unos añitos de no trabajar con él", expresó la protagonista de exitosos melodramas como Si nos dejan y Vencer la ausencia. "Esta telenovela tiene un toque de comedia y eso se nos da. Me encanta hacerlo y ahora va a ser una mezcla entre comedia y cosas más serias y siempre se disfruta", agregó. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Su galán en el melodrama será Eduardo Yáñez, quien vuelve a protagonizar una historia en TelevisaUnivision a casi 10 años de su último protagónico en la empresa. El actor mexicano dará vida a Nacho Pérez, un hombre de barrio dedicado a su familia. "Esperemos entregarles una historia muy cómoda, muy confortable, muy de relax, muy de familia, muy de buenos valores para que la gente disfrute y no se metan en tanto rollo. Nuestra historia no es tan complicada". Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El triángulo amoroso lo completa Marjorie de Sousa, quien ya trabajó con Yáñez en 2012 en la exitosa telenovela Amores verdaderos. "En ese momento las maldades no se las hacía directamente a Lalo, se las hacía a todos los demás, pero a él le salpicaba. En esta historia sí lo voy a molestar directamente a él, cosa que me parece buena", dijo entre risas. Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El melodrama contará con una segunda pareja protagónica conformada por Eva Cedeño y Gonzalo García Vivanco. La actriz mexicana dejará a un lado las villanías que realizó en Cabo para interpretar a Miranda, una madre soltera que trata de sacar adelante sola a sus hijos. "Mi personaje es un personaje sumamente virtuoso, bondadoso, bueno, generoso, honesto, entonces vengo ahora al giro totalmente contrario de lo que fue el otro personaje", comentó. Cedeño reconoció que le "mueve mucho el volver a ser mamá" en la ficción "porque esta vez voy a representar a muchas madres mexicanas, incluso la mía que le tocó ser madre soltera". Eva Cedeño Eva Cedeño | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Vivanco, por su parte, será Tadeo. "Lo que me motivó a estar en este proyecto fue "primero la historia, el personaje de Tadeo. Me gustó muchísimo todo el arco que tiene, la relación que tiene, aparte trabajar con grandes amigos y amigas [con los] que ya había trabajado. Creo que es un proyecto muy sólido. Cuando me dijeron del elenco no dudé ni un segundo en estar acá". Gonzalo García Vivanco Gonzalo García Vivanco | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniela Martínez y Carlos Said, quienes participaron respectivamente en Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte, llevarán por su parte los roles protagónicos juveniles de la historia. Daniela interpretará a Brenda, mientras que Carlos dará vida a Alan. Daniela Carlos Said Carlos Said y Daniela Martínez | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images "Trabajar con grandes estrellas com Mayrín, Marjorie, Lalo… todo el elenco es un placer. Con muchas ganas de aprender porque son ídolos de la pantalla mexicana y esperando en algún momento poder estar al nivel de ellos porque son unos grandes", expresó el actor mexicano. El melodrama, que también contará con las actuaciones antagónicas de Sergio Sendel, Michelle González y Horacio Pancheri, iniciará sus grabaciones en julio.

