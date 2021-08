Con telenovelas como Para volver a amar, Yo no creo en los hombres e Imperio de mentiras Giselle se ha consolidado como una de las productoras más reconocidas de la televisión mexicana. El camino para lograrlo, sin embargo, no ha sido fácil. Ahora, la productora tiene la mira puesta en las plataformas de contenido en streaming.

En sus telenovelas las protagonistas no son jovencitas ingenuas que buscan un 'príncipe' que las rescate, ni tampoco se convierten en millonarias de la noche a la mañana por arte de magia. Todo lo contrario. La productora Giselle González se ha destacado durante los últimos años por producir historias diferentes y realistas encabezadas por personajes femeninos empoderados cuyos problemas no distan mucho de los que puede padecer cualquier televidente que se siente frente al televisor. "Mi estilo es muy realista. Me gusta mucho reflejar las cosas tal como son", asegura la reconocida productora mexicana detrás de exitosos melodramas de Televisa como Para volver a amar (2010), Yo no creo en los hombres (2014), Caer en tentación (2017) y, más recientemente, Imperio de mentiras. "Si bien es una ficción todos los temas merecen que se aborden con un respeto. Nosotros transmitimos mensajes a millones de personas y es una responsabilidad muy grande porque de pronto si tú no transmites bien una información puedes hacer que una persona tome una decisión mal, así de grande es la responsabilidad que tenemos nosotros en contar historias dentro de los medios de comunicación".

Esta nueva forma de contar historias ha supuesto una lucha constante para Giselle dentro de una empresa como Televisa, que está acostumbrada a producir contenidos más ligeros. "Esto ha traído como consecuencia que muchas personas digan 'es que de pronto es crudo lo que se muestra'. Pero es que la realidad es así, la realidad es cruda", asegura la también productora de Alma de hierro. "Cuando muestras ese lado oscuro o ese lado de lo que puede suceder si tienes malas acciones así es. No es una cuestión de que sea algo ligero o bonito. Cuando hay una mala acción tiene que corresponder un entorno que merezca ese castigo".

¿Qué tiene que tener una historia para que Giselle quiera producirla?

Tiene que ser una historia donde yo muestre algo que pueda transformar una realidad. Creo que tenemos muchas cosas que dentro de nuestras historias dan una esperanza para que puedas lograr cosas que te propones. Y también son historias, por otro lado, que entretienen. Hay historias en las que busco un trasfondo y hay otras en las que simplemente me atrapa lo que veo ahí en las palabras; pero siempre busco que sean reales.

En una empresa algo conservadora como Televisa, ¿qué tanta libertad tienes como productora a la hora de elegir las tramas y los personajes de tus telenovelas?

De pronto es una lucha y yo creo que es una lucha que he llevado durante las novelas. Cada proyecto se convierte en una batalla de tratar de contar las cosas de diferente manera. Afortunadamente, creo que el público las va recibiendo cada vez más, pero sí cuesta porque hay una línea a seguir. En el momento en que tú produces para una empresa esta tiene ciertos lineamientos, entonces si bien te tienes que apegar a los lineamientos y a lo que busca dar con los contenidos esa empresa también es luchar cada día por demostrar que la gente también quiere ver otro tipo de contenidos y eso es lo que he venido haciendo durante tantos años.

Giselle González Giselle González, productora de Televisa | Credit: Fotógrafo: José Luis Beneyto

¿Qué crees que quiere ver la gente hoy en día?

Creo que la gente quiere ver una realidad para saber cómo solucionar sus cosas. La gente quiere reflejarse en lo que ve, la gente quiere sentirlo cercano. Mientras tú le proporciones a la gente situaciones y personajes con los que se identifique creo que la gente está ahí.

¿Hay algún tema que te gustaría plasmar en una telenovela y aún no has podido?

Definitivamente me gustaría plasmar lo que sucede hoy en día con todo esto que está pasando con la mujer, con tantos feminicidios, con tantas humillaciones, con tanta negligencia, con cuestiones de poder que nos siguen manteniendo abajo. Creo que son ya historias demasiado fuertes que para la plataforma en la que yo me encuentro hoy en día todavía no es tiempo. [Pero] sí me gustaría mostrar casos realmente de lo que pasa con las mujeres, de lo que cuesta día a día ser una mujer porque, si bien se han ganado varias batallas, estamos todavía en pañales. Faltan muchas cosas, empezando por el hogar, en el hogar mismo no se respeta a la mujer, la mujer misma no respeta a otra mujer, entonces tristemente todavía la lucha sigue y sí me gustaría participar dentro de esta lucha aportando algo dentro del contenido.

¿Te gustaría producir este tipo de historias en otras plataformas?

Yo creo que es una gran oportunidad ahora que se presentan tantas ventanas que se abren, es una oportunidad para buscarlas. Estamos en esa búsqueda y ojalá que pronto se logre.

Caer en tentación Silvia Navarro, Carlos Ferro y Gabriel Soto, protagonistas de Caer en tentación | Credit: Mezcalent

¿Le dirías adiós a las telenovelas?

A mí me gusta lo que hago. Me gusta lo que hacemos con la telenovela. Yo no demerito ni desprecio para nada la telenovela. Al contrario. Yo siempre lo he dicho, así como hay películas buenas y hay películas malas, hay telenovelas buenas y hay telenovelas malas, entonces es un trabajo del cual me siento muy orgullosa. Creo que llegamos a una población muy amplia y el reto está en hacer las cosas de diferente manera.

¿Cómo ves en la actualidad el futuro de las telenovelas?

El melodrama ha sido un género que ha existido por muchísimos años, antes de que incluso existiera la televisión. El melodrama se ha buscado en la novela escrita, se ha buscado en las radionovelas… Y es algo que está muy, muy apegado a nuestra cultura. Es algo que yo siento que, no solamente en el país, sino a nivel mundial a la gente le gusta. La gente lo busca y es un género que va a permanecer, que va a perdurar. Yo no creo para nada que el género del melodrama desaparezca; en lo absoluto, y la telenovela como tal tampoco.

¿Ha sido difícil abrirte camino como productora en un mundo de hombres?

Sí, ha sido difícil. Ha sido un camino distinto por querer contar cosas diferentes, por contar temas realistas, por de pronto salirte del estereotipo. Yo siento que es no nada más en este ámbito, en muchos ámbitos lamentablemente la mujer la tenemos más difícil. Y no solamente es la lucha contra el conservadurismo, es la lucha también contra las mujeres porque tristemente no terminamos de entender que tenemos que estar unidas. Hay muchas mujeres que también te tratan de meter el pie. Tenemos que ayudarnos entre nosotros porque si tú estás pasando por estas situaciones tenemos que aligerar el camino, quitarnos nosotras mismas las piedras que hay en el camino y tristemente muchas veces eso no sucede.

Para volver a amar Rebecca Jones y René Strickler, protagonistas de Para volver a amar | Credit: Mezcalent

¿De qué telenovela te sientes más orgullosa y consideras que refleja mejor tu sello?

Una de mis favoritas sigue siendo Para volver a amar porque fue donde tuve más libertad. Tuve la oportunidad de reflejar la historia de cinco mujeres, de lo que ocurría con estas mujeres, y fue algo muy positivo porque no solamente en la pantalla dio buenos resultados [sino que] tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de varias instituciones feministas que nos acercaron a la gente. El escuchar cómo a través de esta historia ellas tuvieron cierto empoderamiento fue algo muy satisfactorio porque finalmente esta historia mostraba las problemáticas de estas mujeres, pero también te marcaba una posibilidad de un cambio.

En las redes sociales se ha rumorado mucho que producirás una nueva versión de la telenovela colombiana Te voy a enseñar a querer, ¿es esto cierto?