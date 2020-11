Close

Productora de Imperio de mentiras rompe el silencio sobre el actor que despidió "Fue fuerte porque yo lo conozco como actor, [era] un chico muy responsable, llegaba con sus líneas, entonces de pronto descubrir que había otra cosa ahí sí me afectó", se sinceró la productora de la telenovela sobre lo sucedido meses atrás con Roberto Romano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Imperio de mentiras ha sido una telenovela muy singular por varios motivos. Además de tener que grabarse en unas condiciones atípicas debido a la pandemia de coronavirus, el melodrama que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios se vio forzado a despedir meses atrás a uno de sus actores, Roberto Romano, debido a un escándalo de violencia contra la mujer tras hacerse públicos unos supuestos mensajes suyos en los que violentaba a una mujer, algo que el actor negó rotundamente por medio de un comunicado que compartió en sus redes sociales. Su productora ejecutiva, Giselle González, rompió el silencio sobre este asunto en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde por primera vez habló del tema. "De pronto nos enteramos que él había agredido a una mujer y yo le decía: 'Tienes que demostrar que no es cierto porque si no yo no puedo trabajar contigo, primero por mí y después por la empresa'", compartió Giselle, quien al no poder probar su inocencia no tuvo más remedio que sacarlo de la telenovela y prescindir de su trabajo. "Yo siempre, y ha sido mi postura y la he dicho abiertamente, soy mujer y me gusta defender a la mujer y me gusta ver por la mujer y cuando tienes en tus manos la oportunidad de hacer algo por una mujer lo hago", aseveró. Image zoom Imperio de mentiras | Credit: Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también productora ejecutiva de Yo no creo en los hombres y Caer en tentación contó en todo momento con el respaldo de su empresa, Televisa, a la hora de tomar la decisión de despedirlo. "Cuando yo alcé la mano me dijeron: 'Te apoyamos y estamos contigo y por supuesto que nosotros no permitimos eso de ninguna manera'. Y fue fuerte porque yo lo conozco como actor, lo que me dio a mí en ese momento que estábamos grabando, un chico muy responsable, llegaba con sus líneas, todo muy bien, entonces de pronto descubrir que había otra cosa ahí sí me afectó y a todo el equipo porque la cuestión era: '¿Vamos a trabajar con una persona que probablemente agredió a alguien?'", se sinceró la hermana de Michelle González. Image zoom Roberto Romano La productora lamentó que el caso del actor, quien generó gran indignación meses atrás en las redes sociales, siga sin esclarecerse a día de hoy. "Sé que hay ahí una cuestión legal y que todavía están en ese proceso y de corazón deseo que no sea así, pero mientras no pues tampoco puedes y menos en este momento donde por fin se está escuchando una voz tan fuerte de la mujer, donde se está luchando por derechos, por un trato digno, por una igualdad, etc.", zanjó el tema Giselle.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Productora de Imperio de mentiras rompe el silencio sobre el actor que despidió

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.