Giselle Blondet se besa en la boca con su galán de telenovela, Guillermo Dávila, en el programa La mesa caliente "Pero, ¿qué está pasando ahí?", preguntó sorprendida su compañera Myrka Dellanos al ver la escena. "¡Lo besó!", exclamó por su parte Verónica Bastos. Mira el pícaro momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet; Guillermo Dávila y Giselle Blondet | Credit: Mezcalent; Telemundo La mesa caliente (Telemundo) se vistió de gala este jueves con la visita del reconocido actor y cantautor venezolano Guillermo Dávila, protagonista de inolvidables telenovelas como Ligia Elena (1982), Cara sucia (1992) y Contra viento y marea (1997), entre otros exitosos títulos. La encargada de entrevistarlo fue Giselle Blondet, quien curiosamente hace más de tres décadas protagonizó junto a él una exitosa telenovela venezolana, Cantaré para ti (1985). "Aquí está nuestro galán Guillermo Dávila, él es el ídolo de los años ochenta, de los noventa, de los 2000", comenzó presentándolo la que fuera jueza del reality Nuestra Belleza Latina. Además de recordar su pasado en los melodramas y hablar de su presente –actualmente está enfocado en la música–, Dávila se animó a cantar frente a Blondet el famoso tema musical del melodrama que los unió como pareja protagónica hace 37 años. Fue entonces cuando a la carismática conductora de origen puertorriqueño se le ocurrió la idea de recrear una de las escenas de la telenovela en la que, por supuesto, no podía faltar el beso. "Miren lo que pasó. Después de 37 años desde que protagonizamos la novela Cantaré para ti en Venezuela nos reencontramos Guillermo Dávila y yo en La mesa caliente", escribió al término de la entrevista desde su perfil de Instagram, donde cuenta con 1 millón de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la mirada atónita de sus compañeras, que no podían creer lo que estaban viendo sus ojos, Blondet y Dávila se dieron un beso en la boca, como en los viejos tiempos. "Pero, ¿qué esta pasando ahí?", dijo sorprendida Myrka Dellanos al ver la escena. "¡Lo besó!", exclamó por su parte Verónica Bastos.

