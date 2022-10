El gesto de amor de Michelle Renaud con Matías Novoa en un día muy especial para el actor: "Orgullosa a morir" La actriz mexicana asistió este jueves a la presentación a prensa de Cabo, la nueva telenovela que protagoniza el galán chileno, para aplaudir el trabajo de su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves fue un día importante para Matías Novoa. Cabo, la telenovela que protagoniza junto a la actriz mexicana Bárbara de Regil y que graba desde hace varios meses en México para TelevisaUnivision, fue presentada a los medios de comunicación. "Es un amor verdadero, un amor auténtico, un amor que uno espera toda la vida", contó el galán chileno sobre la historia de amor que vivirá con Regil en la ficción. "Este amor surge de un accidente, que es el accidente que sufre Alejandro y que por ese accidente conoce a Sofía y se enamoran perdidamente y van a tener que luchar contra toda la familia completa y muchos más obstáculos para consolidar ese amor". Matías Novoa Matías Novoa, protagonista de la telenovela Cabo | Credit: TelevisaUnivision Entre los asistentes al evento se encontraba su novia, la actriz mexicana Michelle Renaud, quien no dudó en acudir a la presentación para apoyar a su pareja en este día tan especial para él. "Orgullosa a morir", escribió la protagonista del melodrama La herencia: un legado de amor (Univision) junto a una imagen que publicó en sus historias de Instagram, donde supera los 5 millones de seguidores, en la que posa desde el evento en compañía de su galán. Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud "Tienen que ver Cabo para que vean cuánta belleza", agregó Renaud. Felizmente enamorado, Novoa tampoco tardó en presumir de la compañía de la actriz a través de sus redes sociales, donde también compartió la romántica imagen que publicó Michelle. "Y ella… la más hermosa", se puede leer junto a la bella instantánea. Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Hermoso gesto Aunque los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en el lugar trataron de hablar con ella, la actriz prefirió en esta ocasión no dar entrevistas para cederle así todo el protagonismo al actor y su telenovela, la cual se estrena este lunes 24 de octubre en México en horario estelar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me voy porque hoy se trata de Los Cabos no de Michelle", dijo de lo más respetuosa la actriz a un reportero que trató de preguntarle sobre su historia de amor con Novoa. Quien sí habló sobre su noviazgo fue Matías. "[El amor] no se puede ocultar. Estoy muy contento, muy feliz", expresó. "Mi corazón está lleno de amor y todo ese amor va a ir a ella, a su hijo, a mi hijo, o sea armamos una gran familia ahorita y estoy muy contento, feliz".

