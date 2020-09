Geraldine Galván: "Trabajar con mi hermano en Vencer el miedo es lo mejor que me ha pasado porque tenemos un lazo increíble" Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Pocas actrices pueden presumir a sus 27 años de tener dos décadas de exitosa carrera artística a sus espaldas. Este es el caso de Geraldine Galván, quien conoció de cerca la fama de niña gracias a exitosas telenovelas infantiles como Cómplices al rescate (2002) y Amy, la niña de la mochila azul (2004). "En realidad nunca tuve chance como tal de estudiar actuación, todo el aprendizaje que fui recopilando con cada uno de los proyectos que hice me han hecho ser la actriz que soy y estar donde estoy me hace muy feliz", cuenta en entrevista con People en Español la actriz mexicana, quien hoy interpreta a Jaqueline, una madre soltera que lucha por sacar adelante sola a su hijo, en la telenovela Vencer el miedo (Univision). "Este personaje en especial para mí fue un homenaje a mi mamá y un homenaje a todas las mamás solteras", asegura. Galván comparte créditos en esta historia con su hermano Álex Correa, quien curiosamente también es su hermano en la ficción. "Poder construir dos personajes completamente distintos que son hermanos a pesar de que nosotros somos hermanos fue un reto también", asevera. ¿Cómo fue la experiencia de interpretar a una mamá soltera? Fue increíble porque creo que darle vida a un personaje como lo es una madre soltera es un homenaje a estas mamás luchonas que nada las detiene y que son un gran ejemplo para muchas chavitas que están viviendo esa etapa en sus vidas en este momento. ¿Te preparaste de alguna forma especial para este personaje? En realidad mis personajes siempre los preparo de manera muy especial, cada uno ha sido previamente estudiado, analizado, pero este en particular para mí fue un homenaje a mi mamá y un homenaje a todas las mamás solteras. Mi mamá me tuvo a los 16 años y sacó a tres chiquititos adelante a pesar de su edad y para mí fue increíble basarme en su fuerza, en sus ganas de luchar, de salir adelante, de vivir... ¿Grabar con un bebé es más fácil o más difícil de lo que parece? Es fácil porque soy muy niñera. A mí me encantan los bebés. Muchas veces fuera de escena el bebé estaba conmigo para crear ese vínculo. Yo prefería estar con él para tener esta convivencia y que a la hora de grabar no fuera como que no quería estar conmigo, pero sí llegó un punto donde le espantaban un poco las cámaras y entonces había que distraerlo y jugar más con él. Llegó un momento que llegaba con su mamá a las grabaciones y me gritaba mamá y corría a abrazarme. Era hermoso. Yo lo disfruté demasiado. ¿Te sientes identificada en algún aspecto con Jaqueline? Me siento identificada en el aspecto de que es luchona, que nada la detiene, de que a pesar de que ha tenido algunas trabas en su vida siempre tiene estas ganas y estos sueños de salir adelante y lo logra. Tu hermano también participa en la telenovela, ¿cómo fue compartir este proyecto juntos? Fue increíble. La química ya la tenemos. Álex había trabajado con Rosy Ocampo [la productora] cuando tenía como cuatro o cinco años y entonces también Rosy ya conocía perfecto a Álex. Compartir un proyecto juntos de verdad fue lo mejor que me ha pasado porque tenemos un lazo increíble. Poder construir dos personajes completamente distintos que son hermanos a pesar de que nosotros somos hermanos fue un reto también. ¿Cómo es la relación entre ustedes? La relación es increíble. La verdad es que desde siempre nos hemos apoyado mucho y yo he sentido que él está ahí conmigo en todo momento. Ahora lo veo todo grandote y no me lo creo porque siempre ha sido como mi chiquito y hoy él es el que me da consejos y el que me guía. Mi mamá nos ha criado con muchísimo amor y muchísimo respeto entre nosotros entonces para mí no es solamente mi hermano, es mi vida y es mi mejor amigo. Llevas prácticamente toda tu vida en un foro de grabación, ¿cómo fue para ti crecer siendo una niña artista? Efectivamente llevo toda la vida en un foro de grabación. Para mí crecer siendo una niña actriz fue diferente. Esa creo que sería la palabra. Pero diferente en sentido increíble. Era un poco más complicado porque teníamos maestros particulares, había que ir los sábados y los domingos a presentar exámenes, mi mamá se encargaba de pasar por cuadernos, libros y de explicarme absolutamente todo. No fue fácil, pero fue increíble poder disfrutar de lo que más me gusta en la vida que es actuar, cantar y bailar. En las telenovelas de niños llenamos auditorios nacionales, viajamos por todo México. La verdad es que la pasamos increíble. Yo lo disfruté mucho y es un momento de mi vida que tengo guardado en mi corazoncito y que me hace muy feliz. Siempre como estuve apoyada por mi mamá nunca me sentí sola, solamente era distinto. ¿En qué momento o con qué proyecto tomas realmente conciencia de que esto es una profesión a la que te quieres dedicar toda tu vida? Para mí esto siempre ha sido un juego a pesar de que es mi trabajo. Siento que el día que lo vea tal cual como un trabajo lo voy a dejar de disfrutar. Me doy la oportunidad de jugar a ser personas distintas con profesiones distintas. Todo el tiempo estamos jugando. Pero creo que ese cambio lo noté cuando estaba en Mentir para vivir (2013). Ahí fue donde cumplí recién 18 y mi mamá ya iba como muy esporádicamente a acompañarme a mis llamados. Ahí fue donde tomé el control de mi carrera, obviamente siempre apoyada por mi mamá. Pero a la fecha yo sigo jugando con cada uno de mis personajes y amo, amo lo que hago. Además de actuar, ¿qué más te apasiona hacer? Me apasiona cantar, me apasiona bailar, me apasiona disfrutar a mi familia. Hoy estoy trabajando en muchos proyectos. También me gusta mucho la fotografía. ¿Cómo se define Geraldine en esta etapa de su vida? Hoy Geraldine Galván se define como una mujer que sigue luchando, que no se deja vencer, que hoy cada vez más mis sueños se convierten en una prioridad y en el compromiso y las ganas que tengo de transmitirle a las personas muchísimas cosas, el alentarlos a seguir adelante, el que los sueños se cumplen y que solamente tenemos que creer en nosotros para poder lograr sacar todo adelante. También como una persona que ama profundamente a su familia y agradece todos los días a la vida, al universo, a Dios un día más de vida.

