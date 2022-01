Geraldine Bazán cuenta lo que tuvo que hacer para estar en Corona de lágrimas 2: "Me lo gané a pulso" Aunque pareciera como caído del cielo, a la actriz no le fue nada fácil conseguir el papel de Olga en la famosa telenovela del Güero Castro. Fue muy "rudo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Resplandeciente y más bella que nunca, Geraldine Bazán regaló un directo inesperado en Instagram a sus seguidores para hablar de su nuevo proyecto, Corona de lágrimas 2, en el que dará vida a Olga Ancira, en su momento interpretado por Adriana Louvier. Después de un tiempo de incógnita sin saber quién se metería en la piel de este personaje, finalmente se dio a conocer que la encargada sería la mismísima Geraldine. Con la noticia más que confirmada, la feliz mamá ha salido a la palestra para contar cómo fue que llegó hasta allí y lo difícil que fue hacerse con esta joya de papel. El hecho de ser una primera actriz no significa que el proyecto fuera para ella de primeras. Por el contrario, tuvo que pasar un proceso de selección muy exhaustivo en el que tuvo que dejarse la piel y el alma. "Fue un casting bastante rudo, digo rudo porque hicimos bastantes pruebas, muchas actrices, compañeras actrices, maravillosas y grandes amigas hicimos casting para este personaje y bueno, pues tuve la fortuna de quedarme con el papel", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De alguna manera fue como volver al ayer y a esa época de castings en la que uno lo da todo con la ilusión de un principiante. En su caso, como una auténtica veterana que, una vez más, ha demostrado su empeño y sacrificio. "Me siento muy orgullosa porque sé que me lo gané a pulso", expresó entusiasmada. Corona de lágrimas Corona de lágrimas | Credit: Instagram Geraldine Bazán Geraldine Bazán Geraldine Bazán podría participar en Corona de lágrimas 2 | Credit: Instagram Geraldine Bazán Para Geraldine es un "reto" no solo por el personaje, al que asegura no parecerse en nada en la vida real, sino también por tratarse de un elenco ya hecho y formado desde hace 10 años al que ella llega como nueva. "Humildemente, estoy haciendo lo mejor de mí para que este personaje les guste", adelantó a los fans de esta historia. La mexicana aportará un aire nuevo y su propio sello al papel de Olga, cuya apariencia física no tendrá nada que ver con la del pasado. La continuación de la exitosa telenovela se estrenará en el segundo semestre de 2022. ¡Muchísima suerte en esta emocionante aventura!

