Geraldine Bazán revela el romance que tuvo con un actor de telenovela antes de Gabriel Soto La actriz confesó entre risas que mantuvo un tórrido romance con su compañero en la novela Catalina y Sebastián ¡y que su amor duró 2 años! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las entrevistas a través de directos en Instagram nos están dando la vida, además de mucha información interesante sobre las celebridades. Gracias precisamente a una amena charla de Geraldine Bazán con su amiga Bárbara Michanie pudimos enterarnos de muchas cosas sobre la actriz, desde si quiere tener más hijos ¡hasta cómo fue su primer beso en una telenovela! Entre risas y de lo más relajada, la actriz no tuvo reparo en responder a la pregunta con una contestación que nos dejó de piedra. Y es que resulta que ese primer beso, con apenas 16 añitos, se lo dio con la persona que se convertiría en su novio por dos años. ¡La química fue explosiva! "¡Híjole, les voy a contar!", dijo pícara y con cierta nostalgia. "Hace muchos años estaba haciendo una telenovela que se llamaba Catalina y Sebastián, en Televisión Azteca, y dentro de la historia entraba un grupo de cuatro chavos venezolanos que cantaban, de estos grupos que a las chavitas nos vuelven loca. En una de las escenas mi personaje se enamoraba de uno de los chicos, fue mi primer beso en la ficción y estaba super nerviosa", sigue con una sonrisa. El buen rollo fue tal que terminaron haciéndose novios. "¡Hubo tanta magia que después anduvimos como dos años! Así que cuando hay química y magia la hay", recordó con rubor y cariño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De eso hace ya unos cuantos años y varias historias de amor en su vida, entre ellas la más importante y con otro gran actor de novela, su expareja y padre de sus hijos, Gabriel Soto, con quien compartió diez años de dicha y formó una bonita familia de la que nacieron Elissa y Miranda. Image zoom IG Geraldine Bazán Ahora disfruta como niña con zapatos nuevos de su soltería pero jamás le cierra las puertas al amor. ¿Y a los hijos? "Pues no sé, hoy es hoy, el poder del ahora, vamos a dejar que la vida nos sorprenda", dijo sin más. Por el momento tiene suficiente con sus dos princesas y los muchos proyectos que se trae entre manos, como la serie 100 días para enamorarnos. El resto, ya se verá.

