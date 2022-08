En las primeras lecturas y juntas, tanto con el productor como con los directores, mi primer pregunta fue si querían que me documentara, que qué querían hacer con la imagen, si querían que me oscureciera el cabello… Y la respuesta fue absolutamente un no. Me dijeron que Olga era un personaje, no era quien lo había interpretado, entonces me dieron carta abierta para poder crear mi propio personaje. Yo la verdad es que no había visto absolutamente nada del proyecto anterior. Me dijeron que no necesitaban que yo me documentara por así decirlo, que me daban carta abierta para que yo creara mi propio personaje. En la cuestión emocional y de bipolaridad sí me documenté, o sea tuve un par de terapias con un psicólogo para hablar del personaje, de lo que le pasaba; también con un psiquiatra, porque Olga es una mujer medicada, para saber qué pasa por la mente de las personas que se medican emocionalmente, qué es lo que hace que de un momento a otro pasen de estar contentos y felices a estar frustrados e insatisfechos, qué pasa cuando toman la medicina... También me documenté con películas, con documentales y hablé con ciertas personas conocidas a mi alrededor que sufren de bipolaridad o de trastornos también emocionales y mentales y la verdad es que eso me ayudó mucho.