Geraldine Bazán muestra cómo son sus besos en la boca con Erick Elías en tiempos de pandemia La pareja en 100 días para enamorarnos ha mostrado cuál es el truco que tienen para hacer ver que se besan sin ni siquiera rozar los labios. ¡Todo un arte! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida sigue a pesar de todo. Con la llegada del coronavirus el mundo entero ha tenido que adaptarse y reinventar nuevas formas para continuar. Entre otras cosas, las producciones televisivas. ¿Cómo rodar una telenovela sin besos apasionados? Suena absurdo pero, sí, sí se puede. Así nos lo ha hecho saber Geraldine Bazán a través de unas imágenes que nos han impactado a la vez que arrancado unas cuantas risas. Durante una de sus amorosas escenas con Erick Elías, su compañero en 100 días para enamorarnos, la pareja de actores tiene que seguir un protocolo que parece, y nunca mejor dicho, de película. Con mascarilla y guardando una distancia determinada, la cámara empieza su trayecto, ellos cierran los ojos y hacen como que se besan cuando en realidad todo es pura fantasía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué beso tan apasionado!", dice entre risas la bella actriz mexicana. Tanto ella como Elías no pueden evitar soltar una carcajada ante lo surrealista de la situación. Pero mejor eso que nada. La idea es seguir hacia adelante, entreteniendo al público y buscar soluciones. Image zoom Instagram David Chocarro Los actores se han adaptado y sacado el lado positivo, y hasta cómico, de la situación y nos están brindando el regalo de poder seguir viendo historias interesantes en la pantalla chica. Todo un reto que como muestran estas imágenes ya son historia viva de la televisión y una anécdota para contar a nuestros nietos.

