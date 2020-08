"Me pasó de todo": Génesis Rodríguez recuerda su experiencia en Doña Bárbara La actriz reveló, además, uno de los motivos que la llevó a tomar la decisión de alejarse de las telenovelas y no fue su deseo de querer triunfar en Hollywood, que también. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace justo 10 años que Génesis Rodríguez se retiró de las telenovelas tras su participación protagónica en Doña Bárbara, la exitosa historia que encabezó para Telemundo en 2008 junto con Edith González y Christian Meier; pero la actriz, quien hoy hace carrera en Hollywood, recuerda como si fuera ayer lo complicadas que fueron las jornadas de grabación de esta ficción debido a que su locación principal quedaba en un lugar de difícil y peligroso acceso. "Horrible. Teníamos que manejar por una montaña superpeligrosa", rememoró Génesis en un reciente live que llevó a cabo en compañía de su padre, ‘El Puma’, a través de Instagram. Image zoom Génesis Rodríguez en Doña Bárbara Mezcalent El sitio por el que tenían que pasar para grabar la telenovela era tan peligroso que, según compartió la actriz, uno de los trabajadores perdió la vida. "Uno de los muchachos se accidentó bien feo, yo creo que se mató en la carretera. Él trabajó en la novela. Estaba moviendo las cosas de Honda a Bogotá [capital de Colombia] en medio de la noche después de todo un día de trabajar muy peligroso", contó Génesis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero este, desafortunadamente, fue solo uno de los muchos accidentes que se vivieron en el set. "Yo me acuerdo que se había tumbado un camión supergrande y yo tenía que llegar al set porque estábamos a dos días del aire, o sea que todo lo que yo grababa hoy salía mañana y se nos iba la luz, entonces no podíamos cruzar el camión que estaba tapando todo el camino así que me recogieron por motocicleta y yo, que le tengo pavor a las motocicletas, me agarré del tipo pero me agarré de la motocicleta y me dio una quemadura en la pierna y llegué toda desconchinflada al set. Horrible", aseveró la intérprete de 33 años. Image zoom Génesis Rodríguez Mezcalent "Me pasó de todo en Doña Bárbara, era una telenovela dentro de una telenovela", admitió. Génesis, que tiene cerca de 400 mil seguidores en Instagram, también reveló uno de los motivos que la llevó a tomar la decisión de alejarse en su momento de las telenovelas. "Gracias a Dios los actores de Telemundo, bueno no solamente de Telemundo, de telenovelas, ahora tienen unión, ahora tiene SAG, pero esa fue una de las razones que yo me quería ir de las telenovelas porque no teníamos unión, no teníamos protección de actor y gracias a Dios ya tienen la representación de SAG y tienen el seguro que es muy importante también", afirmó.

