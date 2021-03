Gemma y Dimi también tendrán que Vencer el pasado Valentina Buzzurro y Andrés Vázquez de Vencer el desamor confirmaron este jueves su participación en la tercera y última telenovela de la exitosa trilogía 'Vencer'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En pocas semanas comenzará a grabarse en México Vencer el pasado, la tercera y última telenovela de la exitosa trilogía 'Vencer', cuyo segundo melodrama, Vencer el desamor, se transmite actualmente en Estados Unidos por Univision con gran éxito de audiencia. Al igual que sucedió en la historia protagonizada por Daniela Romo, Claudia Álvarez y compañía, varios personajes del universo 'Vencer' se dejarán ver en esta nueva ficción que aún no tiene protagonistas confirmados, entre ellos la pareja más joven de Vencer el desamor. Valentina Buzzurro (Gemma) y Andrés Vázquez (Dimi) confirmaron este jueves a través de una transmisión en vivo en Instagram que ambos formarán parte de Vencer el pasado. "Ya ha habido pláticas, ya he hablado con la producción, me contaron sobre algo que va a pasar en Vencer el pasado, entonces probablemente sí", expresó el joven actor de 18 años. Vencer el desamor Image zoom Valentina y Andrés en Vencer el desamor | Credit: Instagram Rosy Ocampo Si bien no dieron muchos detalles de su participación en esta nueva historia, ambos se mostraron muy contentos de volver a interpretar a Gemma y a Dimi. "A mí me emociona mucho que ahora van a ser como los mismos personajes pero con un entorno distinto, o sea va a haber nuevos personajes que van a influir en la vida de cada uno y eso va a ser muy interesante", compartió la joven actriz de 20 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que continuarán siendo pareja en la nueva telenovela? "Lo que pase lo tienen que descubrir", se limitó a responder Andrés. Buzzurro también confirmó la participación de la actriz mexicana Beatriz Moreno, quien ha interpretado a 'Efi' durante las dos primeras telenovelas de la trilogía. "Lo padre es que yo voy a tener muchas escenas con ella y eso me hace muy feliz porque amo a Beatriz. Es muy divertida", expresó emocionada Valentina.

Share options

Close Login

View image Gemma y Dimi también tendrán que Vencer el pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.