Gemma y Rodrigo de la telenovela Vencer el pasado ¡son pareja en la vida real! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vencer el pasado Credit: Televisa; Instagram Valentina Buzzurro Los actores del exitoso melodrama estelar de Univision, Valentina Buzzurro y Luis Curiel, quienes interpretan a Gemma y a Rodrigo en la historia protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, mantienen una relación amorosa desde hace varios años. Empezar galería Pareja real Vencer el pasado Credit: TELEVISA La tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer, que Univision transmite de lunes a viernes en horario estelar, trajo nuevas tramas y personajes al universo 'Vencer', entre ellos Rodrigo, interpretado por el actor Luis Curiel, un joven que vive en una silla de ruedas tras sufrir un accidente automovilístico. Lo que pocos televidentes saben es que Curiel comparte set de grabación en esta historia con su novia Valentina Buzzurro, quien da vida a Gemma desde Vencer el desamor. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Amor, amor, amor Luis Curiel Credit: Instagram Valentina Buzzurro Valentina y Luis iniciaron su hermosa historia de amor a principios de 2018, por lo que ya llevan casi 4 años juntos. 2 de 8 Ver Todo Novios y compañeros de trabajo Luis Curiel Credit: Instagram Luis Curiel Para ambos ha sido una experiencia muy bonita poder compartir elenco en la exitosa telenovela de Televisa, donde sus personajes, Gemma y Rodrigo, tienen una relación muy cercana. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bella pareja Luis Curiel Credit: Instagram Luis Curiel "No cambiaría por nada del mundo trabajar a tu lado y aprenderte tanto. Te ami", comentó Buzzurro meses atrás junto a esta foto que publicó su pareja desde las grabaciones del melodrama. 4 de 8 Ver Todo Tal para cual Luis Curiel Credit: Instagram Luis Curiel Tanto Valentina como Luis no dudan en gritar a los cuatro vientos su amor a través de las redes sociales con fotos tan románticas como esta. 5 de 8 Ver Todo ¡Qué romántico! Luis Curiel Credit: Instagram Valentina Buzzurro "Mi fuerza, gracias por tanta enseñanza, compañía, valor, entrega y amor", fueron las palabras con las que la actriz acompañó esta instantánea que publicó en 2018. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Regalo de vida Valentina Buzzurro Credit: Instagram Luis Curiel Valentina se ha referido a su novio en las redes sociales como "el regalo más perfecto que se cruzó en mi camino". 7 de 8 Ver Todo ¡Sígueles la pista! Vencer el pasado Credit: TELEVISA No dejes de ver a Valentina Buzzurro y Luis Curiel por la pantalla de Univision en la telenovela Vencer el pasado. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

