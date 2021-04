Gata salvaje iba a tener otros protagonistas Ni Marlene Favela ni Mario Cimarro, la exitosa telenovela de Venevisión iba a tener en un inicio como protagonistas a otros dos famosos actores, ¿qué pasó? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo año se estarán cumpliendo dos décadas del estreno de Gata salvaje, la exitosa telenovela de Venevisión y Fonovideo Productions que encabezaron con gran éxito de audiencia Marlene Favela y Mario Cimarro en 2002. Lo que casi nadie sabe es que la actriz mexicana y el galán cubano no iban a ser en un inicio los protagonistas de esta historia. Según reveló el escritor del melodrama, Alberto Gómez, a través de las redes sociales, primero se pensó en Osvaldo Ríos y Alicia Machado para protagonizar la telenovela. "Antes de empezar a escribir Gata salvaje mi jefe me informó que los protagonistas de la nueva historia serían Osvaldo Ríos y Alicia Machado y bajo esa premisa empecé a escribir. Unas semanas después por razones que no vienen al caso, Univisión nos dijo que Alicia y Osvaldo no, así que hubo que empezar a buscar protagonistas", rememoró Gómez. Alicia Machado Osvaldo Ríos y Alicia Machado iba a ser los protagonistas de Gata salvaje | Credit: Mezcalent (x2) "Mi jefe Arquímedes Rivero escogió un nuevo galán quien era un muy famoso actor mexicano. Traemos a dicho actor a Miami, le hablamos de la novela y mis jefes lo invitan a almorzar. Durante el almuerzo él nos pregunta quién es el elenco. Le contamos a quienes teníamos hasta ese momento y él nos dice: 'Haré la novela, pero me gustaría que sacaran a Ariel López Padilla'. Nos impactamos ante su pedido y no dijimos nada. Tras la comida decidimos que dicho galán no sería el protagonista pues nadie tiene derecho a jugar con el trabajo de otro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Descartado este famoso actor mexicano cuyo nombre no quiso revelar el escritor, la elección de Mario como galán de Gata salvaje se dio días más tarde de una manera muy particular. Gata salvaje Marlene Favela y Mario Cimarro protagonistas de Gata salvaje | Credit: Mezcalent "En esos mismos días fue de visita Mario Cimarro a los estudios de Fonovideo. Llegó saludando y con una caja de Torontos repartiendo para todos. Alfredo Schwartz (dueño de Fonovideo) nos dijo que quería que él fuera Luis Mario Arismendi y así fue", aseveró. El resto ya es historia.

Share options

Close Login

View image Gata salvaje iba a tener otros protagonistas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.