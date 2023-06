El actor y conductor mexicano, quien interpretó a Renzo en la exitosa telenovela Atrévete a soñar, recuerda perfectamente el día que le confesó a su madre que es gay. "Ese día yo venía de tener una ruptura amorosa. Me acuerdo perfecto que fue en Nochebuena. Llegué a mi casa con el corazón destrozado, estaba desayunando con mi mamá cuando de pronto me solté a llorar. Obviamente se supersacó de onda y me preguntó que qué me pasaba y le dije 'por favor, vamos a la sala, tenemos que hablar'. Cuando llegamos a la sala y me vio tan nervioso ella me dijo 'ya sé lo que me quieres contar'. Hasta que me dijo 'pues que no te gustan las mujeres y te gustan los hombres'. Y así simplemente le dije que sí", relató a través de las redes sociales. "Pero inmediatamente comencé a justificarme diciéndole todo eso que yo creía que ella necesitaba escuchar, le dije 'claro que quiero tener hijos, el ser gay no es sinónimo de alguna enfermedad, yo quiero tener una relación formal, no significa que sea promiscuo…'. Comencé a justificar todas esas etiquetas que nos han puesto siempre y una cantidad de prejuicios, y ella me dijo 'tranquilo, está todo bien'. Algo de mí no podía creer que yo le había puesto tanta carga a no decírselo nunca por miedo y el que ella lo estuviera tomando tan bien era algo que me sacaba por supuesto de onda, tristemente, porque así debería de ser siempre. Me acuerdo que solo me abrazó y me preguntó que si era feliz y le dije 'sí, bueno ahorita no porque me cortaron, pero regularmente sí lo soy'. Y me dijo 'ok, eso es lo único que me importa porque yo a ti te amo por sobre todas las cosas'. Y mi vida cambió por completo. Tenía a mi mamá conmigo, podía ser mi cómplice, mi confidente y así lo ha sido hasta el día de hoy". El 11 de julio cumplirá 5 años de noviazgo con su pareja, el experto en moda y realeza Rubén Kuri.