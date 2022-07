Cuando se adentró el año pasado en las grabaciones de la telenovela La herencia: un legado de amor (Univision) Michelle Renaud no estaba atravesando su mejor momento en el terreno personal. Sin ellos saberlo, sus cinco hermanos de ficción, Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao y Juan Pablo Gil, se convirtieron en su día en un apoyo muy valioso para la actriz mexicana. "Cada vez que me daban un abrazo me llenaban tanto que me hicieron salir de una situación ahí medio extraña que no sé cómo me vi involucrada y yo creo que ellos nunca van a entender la magnitud de la fuerza que me dieron", llegó a declarar Renaud a la prensa.

"Creo que nosotros llegamos a la vida de Michelle en un momento importante de su separación con Danilo y tuvimos la oportunidad inconscientemente –porque no lo sabíamos– de acobijarla, de llenarla de apoyo", cuenta Elbittar en entrevista exclusiva con People en Español.

"La abrazamos como si fuera una hermanita de nosotros de toda la vida y creo que ella buscó ese refugio y buscó liberar muchas cosas con nosotros", asevera Henao.

Michelle Renaud Michelle Renaud y los cinco hermanos del Monte | Credit: Instagram Michelle Renaud

Juan Pablo señala que Michelle se convirtió "como en una hermana" para él "y en lo que sea que yo pueda apoyarla yo voy a estar ahí siempre". "Muchas veces en grabaciones tú vas, tienes tus problemas y tienes tus cosas atrás que tus compañeros no saben y no se dan cuenta y lo más bonito es eso, que ella no llegaba cabizbaja, llegaba y nos ponía a bailar y nosotros nos poníamos con ella a bailar y le dábamos un abrazo sin saber por qué estaba pasando".

El actor mexicano recuerda cuando estaban los 6 reunidos en el set de grabación y Michelle gritaba la palabra mágica 'oxitocina'. "Corríamos todos a abrazarla y fueron muchas veces que ella llegaba y gritaba 'oxitocina' y llegábamos todos y la abrazábamos", rememora. "Tratábamos de darnos oxitocina, de darnos amor, de a lo mejor no entender y no preguntar por qué estábamos pasando –porque a veces también es complicado el '¿y qué tienes o qué te pasa?'. Y muchas veces no quieres contar–, pero el chiste es nomás darnos cariño y entender que somos compañeros y que si uno está mal también el otro puede estar mal".

Michelle Renaud Emmanuel Palomares, Michelle Renaud y Juan Pablo Gil | Credit: Instagram Michelle Renaud

"Lo que ella no sabe y se lo voy a decir", agrega Palomares, "es que también nos hacía muy feliz que nos pidiera esos abrazos". "Yo a Michelle pasé a quererla muchísimo. Mira que los personajes se odian en la ficción, pero aquí nosotros logramos conectar con ella. Digamos que se unió a estos hermanos hombres que también entiendo que no debió haber sido sencillo porque por lo general éramos nosotros cinco y llegaba Michelle. Y me parece que lo hizo muy bien con su ternura, con su encanto, con su simpatía, llegaba con música…".

Así como los 5 hermanos del Monte estuvieron ahí para ella, Michelle no se quedó atrás. "A nivel personal también estaba pasando yo por una situación ahí y ella tiene un nivel de energía tan bonito que ese día se acercó a mí y me dijo: 'Mau, ¿te está pasando algo verdad?'. Como que no me había visto antes así tan bajo y le dije: 'Sí, algo está pasando'. Y me abrazó", recuerda Henao. "Y era eso toda la novela, era buscarnos el uno al otro y si alguien nos necesitaba no estaba solamente una persona, los 5 íbamos tras esa persona para darle cariño, abrazo, amor".

"A Mich yo la quiero mucho, es una gran compañera también", expresa Novoa. "Nos tocó antes de la telenovela grabar una película juntos y ahí nos conocimos y mágicamente nos llamaron al mismo tiempo cuando estábamos filmando la película para participar en este proyecto. Entonces, imagínate, tuvimos dos proyectos seguidos –uno en el cine y otro en telenovela– que pasamos casi 6 meses juntos. Le agarré mucho cariño y es una mujer llena de amor y de energía que de verdad da gusto trabajar con gente así porque hasta el día más pesado te lo hace liviano".

Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud

El actor chileno admite que él es "un poco más serio para el trabajo" – "siempre ando como en mi mundo mas concentrado y pensando en las escenas y no sé qué", confiesa–, "pero todo también requiere un equilibrio, entonces ella me daba ese equilibrio porque también me decía: 'Relájate un poco, no te lo tomes tan en serio'. En el sentido de que podemos pasarlo bien dos segundos y después ya entramos de nuevo a trabajar. Estaba bonito cuando me sacaba en el set y se ponía a bailar, a cantar o se ponía a reírse. Era una una inyección de energía todos los días".