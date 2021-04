Gala Montes y Ana Belena, las nuevas heroínas de Univision Las actrices mexicanas, quienes debutan el próximo lunes 26 de abril en la pantalla de la cadena hispana como protagonistas de Diseñando tu amor, hablan sobre este nuevo reto actoral en sus carreras. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El estreno el próximo lunes 26 de abril de la telenovela Diseñando tu amor traerá dos nuevas protagonistas a la pantalla de Univision: Gala Montes y Ana Belena. Ambas actrices mexicanas debutarán en la cadena hispana con este melodrama de corte tradicional producido por Pedro Ortiz de Pinedo tras una exitosa carrera artística a sus espaldas. Montes, de 20 años, comenzó a actuar siendo apenas una niña en diferentes producciones en la televisión de su país de la mano de TV Azteca, para años más tarde dar el salto a Telemundo, donde dejó una huella imborrable en la audiencia como hija de Rafael Amaya en la exitosa superserie El señor de los cielos, su personaje más recordado hasta la fecha. Diseñando tu amor marca su debut como protagonista en Televisa, empresa en la que se dejó ver por primera vez el año pasado como hija de Itatí Cantoral en la telenovela La mexicana y el güero. Gala Montes Gala Montes | Credit: Cortesía "Me siento muy feliz y muy agradecida por esta gran oportunidad que me brinda la empresa, que me brinda también el productor Pedro Ortiz de Pinedo, que de alguna forma es la primera persona que está creyendo en mí para este proyecto", expresa Gala en entrevista con People en Español. "Obviamente es una responsabilidad muchísimo más grande, pero es algo para lo que me he venido preparando prácticamente toda mi vida. Yo he hecho mi vida en el medio, entonces mi trabajo es mi vida y se está cumpliendo una meta, un objetivo que tenía visualizado desde hace muchos años y que esperaba que pasara y hoy al fin es una realidad". La joven actriz interpreta en esta historia a Valentina, una joven decidida y luchadora a la que una tragedia la llevará a mudarse junto con su hermana Nora, quien siempre la ha envidiado, a la gran ciudad, donde tendrá la oportunidad de cumplir su sueño de ser una diseñadora de moda y encontrará al verdadero amor en Claudio, un atractivo abogado. "Lo que más me atrajo de la historia es que tiene muchos valores, que impulsa a la mujer en todo sentido. Cada uno de los personajes femeninos y masculinos tienen una enseñanza y una reflexión para el público", señala. Ana Belena, de 33 años, inició también su carrera en TV Azteca, aunque en su caso ya había dejado atrás la adolescencia cuando en 2007 grabó su primera telenovela en la empresa mexicana, a la que le seguirían 7 producciones más. En 2018, tuvo la oportunidad de protagonizar para Telemundo el melodrama Sangre de mi tierra junto a Lambda García. Ana Belena Ana Belena | Credit: Fernanda Ortiz "Me siento muy contenta por esta maravillosa oportunidad que llega justo después de haberme convertido en mamá", comenta la actriz mexicana a People en Español. "La experiencia ha sido extraordinaria con una producción que me cuida y me apoya mucho. Después de haber logrado protagonizar otros proyectos en TV Azteca, Telemundo e Imagen, era un gran pendiente que tenía como profesional de la actuación", confiesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Belena da vida en este melodrama a Helena, una elegante mujer propietaria de una exitosa empresa de alta moda cuyo nombre es conocido internacionalmente. Su vida personal, sin embargo, está bastante vacía ya que no tiene la suficiente confianza en sí misma. "Participar en esta telenovela ha sido un gran reencuentro con mi esencia como actriz, de la mano de un reparto excepcional", asevera. "Tanto el personaje como la experiencia con la producción de Pedro Ortiz me están llevando de la mano para poder expresar sin ataduras cada emoción que Helena les llevará durante cada capítulo". Gala y Ana Belena prometen cautivar el corazón de la audiencia a partir del lunes 26 de abril a las 8 p.m., hora del Este, por Univision como protagonistas de Diseñando tu amor.

Share options

Close Login

View image Gala Montes y Ana Belena, las nuevas heroínas de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.