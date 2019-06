Gala Montes: "Les propuse que se redujeran las escenas de sexo de mi personaje para poder regresar a El señor de los cielos pero no aceptaron"

Gala Montes sorprendió a muchos hace algunas semanas al confesar a través de sus redes sociales que había decidido no participar en la séptima temporada de El señor de los cielos, superserie a la que iba a regresar a casi tres años de su salida de la ficción, debido a que el rumbo que tendría su personaje, Luzma, en la nueva temporada no era lo que ella esperaba. En entrevista exclusiva para People en Español, la actriz mexicana de 18 años detalla qué fue lo que la motivó a renunciar a su participación en la séptima temporada de El señor de los cielos y nos cuenta cómo se tomó Telemundo su decisión y qué va a pasar ahora con su personaje.

¿Cuál fue tu primera reacción cuando te hablaron de la posibilidad de regresar a la serie?

Me emocioné mucho porque es un personaje que marcó mi carrera y claro que estaba encantada de poder regresar. La gente desde hace muchas temporadas preguntaba por él y tengo que confesar que la mayoría de los comentarios en mis redes sociales eran preguntándome si iba a volver. Estoy muy agradecida con Telemundo por haber confiado en mí para ese personaje.

Obviamente sé que por haber cumplido 18 iba a tener algunas escenas de sexo, hago énfasis aquí porque no me dan miedo, siempre y cuando estén justificadas, pero nunca pensé que el personaje iba a tomar otro rumbo y las escenas de Luzma en su mayoría iban a ser de sexo

¿Qué te llevó a decir no a tu regreso a El señor de los cielos?

Lo que se me ofreció en un inicio era lo que todos esperábamos de Luzma. Llegaba mucho más aguerrida y empoderada a manejar parte del cartel. Obviamente sé que por haber cumplido 18 iba a tener algunas escenas de sexo, hago énfasis aquí porque no me dan miedo, siempre y cuando estén justificadas, pero nunca pensé que el personaje iba a tomar otro rumbo y las escenas de Luzma en su mayoría iban a ser de sexo. Ya no se enfocaba en el problema principal del personaje, que eran las drogas y que para mí era llamativo para continuar con el personaje.

Image zoom Así lucía Gala Montes en la tercera temporada de El señor de los cielos. Cortesía TELEMUNDO

¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido el rumbo de tu personaje en su regreso a la superserie?

Como se me planteó en un principio: aguerrida, empoderada y que ya la viéramos tomando decisiones. Pienso que el personaje tenía mucho qué dar.

La cadena lo tomó bien, claro que al inicio se sacaron de onda por la decisión porque nunca pensaron que negaría esta oportunidad, pero creo que entendieron que mi carrera se ha basado en retos actorales y que siempre he querido cuidar mi imagen

¿Cómo se tomó Telemundo tu renuncia?

Mi mamá, que es mi manager, habló con ellos y les propuso que se redujeran las escenas de sexo y se cumpliera con lo prometido, que el personaje concordara con lo que fue, pero el escritor ya tenía definido lo que quería para esta nueva Luzma y ahí tomé la difícil decisión de no aceptar. La cadena lo tomó bien, claro que al inicio se sacaron de onda por la decisión porque nunca pensaron que negaría esta oportunidad, pero creo que entendieron que mi carrera se ha basado en retos actorales y que siempre he querido cuidar mi imagen.

¿Sabes qué va a pasar con tu personaje en la serie ahora que tú no participaras?

Supongo que respecto a la trama de Luzma quedó igual y no cambiaron nada porque yo se los pedí para entrar y no aceptaron. Tengo entendido que quedó una nueva actriz, como lo que hicieron con Mauricio Ochmann y con varios personajes de la serie.

Definitivamente mi mayor sueño es trabajar en Los Ángeles y no voy a descansar hasta lograrlo

¿Qué es lo que estás buscando en este momento concreto de tu carrera?

Estoy buscando algo que implique un reto actoral y que sea algo artístico; también me estoy enfocando en lo musical, me encantaría hacer teatro musical, cine, enfocarme en mi música y sacar un álbum y también irme a Los Ángeles a aprovechar que soy mexicana y que sé hablar inglés. Pienso que los mexicanos nos estamos apoderando del mundo y siempre hay oportunidades para alguien fresco y con muchas ganas de trabajar.

Tienes 18 años, ¿cómo te visualizas dentro de unos años?

Definitivamente mi mayor sueño es trabajar en Los Ángeles y no voy a descansar hasta lograrlo. Así que me veo allá en unos años.

¿Cuál sería tu más grande sueño a nivel profesional?

Hacer un personaje trascendental y que sea un parteaguas en mi carrera en Estados Unidos, que sea un hit mundial; sacar un álbum discográfico y cantar en el auditorio nacional algún día; y en la vida emocional, ser plenamente feliz con lo que haya logrado en mi vida en todos los sentidos.

Tienes más de 1 millón de seguidores en Instagram, ¿cómo manejas la fama siendo tan jovencita?

Comencé a los 6 años, este año cumplo 13 años de carrera y estoy muy agradecida con las redes sociales porque me han permitido enseñar a la gente que me ve en la tele y más, realmente quién soy detrás de los personajes que interpreto. Mi mamá siempre me ayuda a poner los pies en la tierra y a agradecer todo lo que he logrado. Siempre he entendido que esto es efímero y que la gente cuando te conoce tal vez se queda con la imagen que tienes o tu fama, pero yo pienso que es más lindo que piensen y hablen de tu persona y de tu manera de ser.

¿Cómo te defines en este momento de tu vida en el que te encuentras?

He cambiado mucho en los últimos años, han ocurrido muchas cosas en mi vida que me han enseñado a madurar, además que desde muy pequeña trabajo y eso también me ha enseñado muchas cosas. Me considero una persona que peca de transparente, pero muy real y sensible, me considero fuerte, aguerrida y una persona a la que no le gusta irse por el camino fácil, sino por el correcto.