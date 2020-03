Actriz de El señor de los cielos será hija de Itatí Cantoral en La mexicana y el güero y más noticias ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent 100 días para enamorarnos llega en abril a Telemundo, Univision estrena la tercera temporada de Sin miedo a la verdad y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería A Televisa Image zoom Mezcalent Tras triunfar en la cadena Telemundo como una de las hijas de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) en la exitosa superserie El señor de los cielos, Gala Montes se prepara para debutar en las pantallas de Televisa como parte del elenco de la telenovela La mexicana y el güero, historia que encabezarán Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán bajo la producción de Nicandro Díaz. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Madre e hija Image zoom Instagram Nicandro Díaz La joven actriz mexicana, quien lleva dos años alejada de la televisión, dará vida en este melodrama con tintes de comedia a la hija del personaje que interpretará Cantoral. 2 de 10 Applications Ver Todo Protagonista atípica Image zoom Instagram Itatí Cantoral Itatí llevará el rol protagónico de la historia y al mismo tiempo será la villana. "Soy la protagonista mala", declaraba en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Primer día Image zoom Instagram Itatí Cantoral Aunque la telenovela no comenzará a grabarse hasta el lunes 30 de marzo, los actores ya se encuentran preparando sus respectivos personajes. "Volver a las telenovelas con una villana, Televisa... Tenía como muchas cosas que yo quería hacer y ya cuando leí la historia me encantó, la historia está muy bien hecha, todos los capítulos te sorprenden", expresó emocionada Cantoral durante su primer día de trabajo en el melodrama. 4 de 10 Applications Ver Todo En abril Instagram 100 días para enamorarnos Telemundo dejará a un lado las historias violentas y de narcotráfico con el inminente esreno de su nueva telenovela 100 días para enamorarnos. La ficción que protagonizan Mariana Treviño, David Chocarro, Ilse Salas y Erick Elías aterrizará en el prime time hispano el próximo mes de abril. La fecha exacta aún está por confirmarse. 5 de 10 Applications Ver Todo Gran estreno Image zoom Cortesía UNIVISION Univision se viste de gala esta noche con el estreno de la tercera temporada de Sin miedo a la verdad. La ficción que protagoniza el joven actor mexicano Álex Perea se transmitirá a las 10 p.m., hora del Este, justo después de un nuevo capítulo de la exitosa telenovela turca Amor eterno. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su caso más difícil Image zoom Cortesía UNIVISION En esta nueva temporada, que cuenta con la actuación estelar del actor Eduardo Yáñez, Manu se enfrentará al caso más importante de su vida al tratar de rescatar a México de las garras de la Mafia del Poder. 7 de 10 Applications Ver Todo ¿A Médicos? Image zoom Instagram Médicos; Mezcalent Sofía Campomanes, la hija de la actriz mexicana Fabiola Campomanes, formaría parte del elenco de la segunda temporada de la telenovela de Televisa Médicos, Línea de la vida como una de las nuevas residentes que llegarán al Instituto de Especialidades Médicas. La primera temporada de la ficción llegó anoche a su final en México. 8 de 10 Applications Ver Todo ¿Nuevo residente? Image zoom Instagram Médicos Otro actor que se integraría al elenco de la telenovela sería el ex de Geraldine Bazán, Santiago Ramundo, quien también se dejó ver como nuevo residente del famoso Instituto de Especialidades Médicas. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Regresan los 'gavilanes' Image zoom Instagram Paola Rey Las inolvidables protagonistas de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes (2003), Paola Rey y Natasha Klauss, recrearon 17 años después el famoso baile que se hizo tan popular dentro de la ficción colombiana. "Muchos de ustedes nos lo pidieron así que decidimos hacer un Pasión de gavilanes challenge", escribió Paola en sus redes sociales. ¡Puedes ver el vídeo aquí! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Actriz de El señor de los cielos será hija de Itatí Cantoral en La mexicana y el güero y más noticias ¡De telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.