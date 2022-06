Gala Montes, en exclusiva: "Mi familia es mi base y con ella celebro mis logros y también me ayuda a salir de la tristeza" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gala Montes Credit: TELEVISAUNIVISION Tras su exitoso protagónico en Diseñando tu amor (2021), la joven actriz y cantante mexicana está de regreso en la pantalla de Univision en la piel de Katya, la protagonista juvenil de La mexicana y el güero, telenovela que estelarizan Itatí Cantoral y Juan Soler y que marcó su debut en Televisa. "Le agradezco mucho [a este personaje]. No sé si mi presente porque la realidad es que yo tengo trabajando muchos años, pero creo que si no hubiera estado en ese proyecto no hubiera protagonizado Diseñando tu amor, ni luego hubiera estado en ¿Quién es la máscara? Ahorita también estoy trabajando, entonces estoy agradecida. La intérprete de 21 años, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en El señor de los cielos (Telemundo), grabó esta historia en 2020 en plena pandemia.

La telenovela se grabó en 2020, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente?

Son muchísimos porque la verdad es que fue un elenco muy divertido; pero me acuerdo [especialmente] de las escenas que teníamos todos juntos porque éramos una familia [en la ficción] y al final del proyecto efectivamente nos volvimos una familia. Me acuerdo que de pronto estábamos tan divertidos y haciendo tantos chistes y molestándonos los unos a los otros que Jacqueline Andere se enojaba con nosotros y nos regañaba. Nunca me voy a olvidar cómo nos regañaba Jacky Andere, una señora a la que yo respeto y quiero mucho. La mexicana y el güero marcó tu debut en Televisa, ¿cómo fue tu primera experiencia en la empresa?

Fue bastante especial. Recuerdo ese proyecto con mucho cariño. Fue un equipo muy, muy lindo. Mis compañeros fueron muy lindos. Itatí fue una gran maestra para mí porque posterior a eso protagonicé mi primera novela en la empresa y la verdad es que pude tener a la gran Itatí Cantoral, a la cual también respeto, admiro y quiero muchísimo. Fue muy divertido entrar a la empresa con este papel que aparte es un papel bastante interesante. Ella comienza siendo una persona un poco caprichosa, inmadura y ver el crecimiento de este personaje y el desarrollo que hubo en la trama fue muy divertido para mí como actriz. Es siempre un agasajo interpretar papeles como estos. La telenovela se grabó en plena pandemia

Obviamente todos teníamos mucho miedo. Fue más que nada un experimento para todos de cómo iba a ser en un futuro la vida. Creo que fue un buen reto el hecho de salir y decir: 'Que tenga que pasar lo que tenga que pasar'. Pero definitivamente se extraña como era antes trabajar en la televisión.

¿Qué le agradeces a Katya?

Le agradezco mucho. No sé si mi presente porque la realidad es que yo tengo trabajando muchos años, pero creo que si no hubiera estado en ese proyecto no hubiera protagonizado Diseñando tu amor, ni luego hubiera estado en ¿Quién es la máscara? Ahorita también estoy trabajando, entonces estoy agradecida. No he parado de trabajar y de tener oportunidades por parte de la empresa. Me siento superagradecida. ¿Qué fue lo que más disfrutaste a la hora de darle vida?

Que era una villana y las villanas siempre se divierten más (ríe). La disfruté mucho.

¿Eres de hacer muchos amigos en una telenovela?

La neta sí, no me para la boca, con todo el mundo platico. Me apego mucho a la gente y cuando termino los proyectos me cuesta mucho regresar a mi casa y ya no verlos. Después se me pasa poco a poco, pero sí me cuesta mucho trabajo el despedirme de todos mis compañeros y del ritmo de trabajo.

En este momento de tu vida, ¿qué te hace feliz?

Pasar tiempo con mi familia. Mi familia es mi base y con ella celebro mis logros y también me ayuda a salir de la tristeza. ¿Qué sigue ahora para tu carrera?

Estoy en otro proyecto, pero todavía no puedo decir nada. En diciembre se estrenará Hasta la madre de la navidad en Prime Video, una película que hice hace unos meses. También estoy trabajando en mi música, entonces espero hacerle llegar a toda mi gente más música continua en un par de meses.

