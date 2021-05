Emociona a Gala Montes hacer dueto musical con Joan Sebastian para la telenovela Diseñando tu amor Además de cantar el tema de entrada, la joven actriz y cantante mexicana tiene el honor de interpretar una segunda canción para el melodrama en la que une su voz a la del fallecido cantautor mexicano. "Estoy feliz de compartir con un grande aunque sea de esta forma". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de traer de regreso a la televisión el melodrama tradicional, Diseñando tu amor (Univision) también revivió la costumbre que existía en las telenovelas mexicanas de antaño en las que sus protagonistas se encargaban de interpretar el tema principal musical, lo que ha permitido a la joven actriz y cantante mexicana Gala Montes (Valentina) combinar en una misma producción sus dos grandes pasiones: la actuación y la música. "Yo venía de cantar y componer dos temas en La mexicana y el güero y pensé que en esta novela sería una gran oportunidad para mí. Se lo propuse a Pedro [Ortiz de Pinedo, el productor] y le encantó la idea porque en las novelas de antes la protagonista siempre cantaba el tema principal", cuenta a People en Español Gala, quien trabajó con los compositores Lalo Murguía y Mauricio Arriaga en la creación de 'Un amor a la medida'. "Tenía claro que quería que tuviera lo que quiero proyectar como artista, pero Lalo Murguía y Mauricio Arriaga hicieron un gran trabajo en conjunto con la historia de mi personaje". Gala Montes Gala Montes en la grabación del video 'Un amor a la medida' | Credit: Cortesía La talentosa artista de 20 años define el tema musical como "una canción fresca, romántica pero movida que te da ganas de bailar, pero también de dedicársela a alguien". El video oficial se estrenó el pasado viernes a través de su canal de YouTube. "A veces es complicado como artista independiente contar grandes historias, entonces intenté hacer algo que no pasara esa línea, que me mostrara como la mujer liberal que soy en medio de la naturaleza, árboles y colores llamativos", explica sobre el concepto del video. Estoy feliz de poder compartir con un grande aunque sea de esta forma Gala Montes Además de cantar el tema de entrada del melodrama, Gala tuvo el honor de unir su voz a la del fallecido cantante y compositor mexicano Joan Sebastian en un segundo tema musical que también musicalizará la telenovela que protagoniza junto a Juan Diego Covarrubias. Gala Montes Gala Montes junto al retrato de Joan Sebastian | Credit: Cortesía "Me siento muy honrada porque no pudo ser mejor. Yo desde el día uno que quise cantar me quise ir por el género ranchero, por el género que pone en alto a México en todo el mundo, y esta fue una oportunidad que si la hubiera planeado no me hubiera salido tan bien", asegura. "Estoy feliz de poder compartir con un grande aunque sea de esta forma, de poder tener la oportunidad de aprender a la hora de pararme en el estudio con José Manuel, que me dirigió vocalmente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gala explica que la oportunidad de interpretar a dueto uno de los grandes éxitos del reconocido cantautor surgió de una manera muy espontánea. "Estábamos grabando un día y José Manuel estaba grabando en el mismo lugar que la novela y platicando con el director salió al tema que yo cantaba y que cantaba música ranchera, entonces a José Manuel se le ocurrió hacer un dueto de 'Diséñame'", rememora Montes, quien cuenta con más de dos millones de seguidores solo en Instagram. Gala Montes Gala Montes y José Manuel Figueroa | Credit: Cortesía "Como que todo estaba alineado porque la novela se llama Diseñando tu amor y la canción 'Diséñame' Es como si estuviera escrita para ese momento". Diseñando tu amor se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Emociona a Gala Montes hacer dueto musical con Joan Sebastian para la telenovela Diseñando tu amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.