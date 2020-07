La verdad es que ha sido muy gratificante. Creo que hemos hecho una bonita conexión. Nos parecemos mucho en ciertas cosas y además ella es una mujer sumamente carismática, a donde llega te hace reír , entonces no es que haya mucha tensión en el set. De repente estás haciendo una escena con ella y te cuenta un chiste . Independientemente de todo esto, con lo que yo más me quedo de Itatí es que es muy cálida con los jóvenes que van comenzando. No es que yo esté empezando, llevo 13 años trabajando, pero me ha sido muy útil tener su apoyo en cada escena porque me ha hecho sacar lo mejor de mí y tener una buena réplica siempre ayuda. Es muy buena actriz y es un honor la verdad estar compartiendo set con ella porque aprendo todos los días, me río y exploramos muchas cosas. Creo que esta relación de madre e hija la van a odiar pero la van a amar al mismo tiempo.

No ha sido fácil pero te puedo decir que ya me estoy acostumbrando. Ya una vez que me he dado cuenta de que no me he contagiado y que estamos bastante bien cuidados tomando las medidas necesarias me he relajado muchísimo más. Sí ha sido un poco raro y es un poco frustrante porque ahorita, por ejemplo, estoy en mi camerino, estoy trayéndome mi comida y como aquí en mi camerino sola, entonces el hecho de estar un poquito confinada a pesar de que estoy trabajando pues es difícil. A todos nos gusta convivir, nos gusta incluirnos con el crew, con los actores pero ahorita no se puede. Estoy segura de que a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir aflojando las medidas de salubridad. Sí ha sido difícil pero me agrada que no nos hayamos detenido y que estemos haciendo un proyecto tan bonito como este.