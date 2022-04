Gaby Spanic sorprende con la caracterización que lucirá su personaje en la telenovela Corazón guerrero La actriz venezolana forma parte del elenco estelar del melodrama que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. Mira aquí las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic y Diego Olivera en Corazón guerrero | Credit: Instagram Diego Olivera El público en México espera con muchas ansias la aparición de Gaby Spanic en la telenovela Corazón guerrero, historia que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. Aunque el melodrama se estrenó a finales de febrero, el personaje que interpreta la actriz venezolana aún no se ha dejado ver en la ficción, lo que ha generado mucha expectación entre los televidentes. Este jueves, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones dio un pequeño aperitivo a través de las redes sociales sobre su participación en este melodrama que engalanan Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa que sorprendió a muchos de sus seguidores debido a la caracterización que luce. En las instantáneas, Spanic se muestra con el cabello corto y pelirrojo, un look muy diferente y llamativo que rompe radicalmente con la imagen que hasta ahora había mostrado. "El color de tu cabello es lindísimo" o "Te ves tan maravillosa con ese color de cabello", fueron algunos de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Gaby Spanic Gaby Spanic en Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic Aunque recibió comentarios muy positivos, cabe destacar que la actriz no se sometió a ningún cambio de imagen ya que lo que luce en las imágenes es una peluca. "Les traigo parte de la caracterización de mi personaje Elisa Corzo en la telenovela Corazón guerrero. Hay muchas sorpresas", escribió Spanic junto a las instantáneas. Diego Olivera, quien tendrá mucha interacción con Gaby en la telenovela, también compartió unas imágenes en las que aparece grabando unas escenas en compañía de la actriz. Gaby Spanic Gaby Spanic y Diego Olivera en Corazón guerrero | Credit: Instagram Diego Olivera "Atención spoilers. Se pone fuerte", fueron las palabras con las que el actor argentino, quien interpreta al villano principal de la historia, acompañó su publicación. Gaby Spanic Diego Olivera y Gaby Spanic en Corazón guerrero | Credit: Instagram Diego Olivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corazón guerrero se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. En Estados Unidos la telenovela se estrenará durante la segunda mitad del año.

