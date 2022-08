Qué famosa actriz se caracterizó de hombre para su nueva telenovela, y más imágenes ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería telenovela Credit: Instagram (x2) Además, Ingrid Martz anuncia su regreso a las telenovelas, Gabriel Soto recibe dos visitas de lujo en una de las locaciones de su nuevo melodrama, y más ¡de telenovela! ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes! Empezar galería ¿Eres tú Gaby? Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Gaby Spanic, dejó a muchos con la boca abierta con esta caracterización que lucirá su personaje en el exitoso melodrama Corazón guerrero, historia que se transmite actualmente en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas y que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio De Elisa a Elías Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic "Les presento al tío Elías Corzo", escribió Spanic junto a una serie de imágenes que compartió a través de su perfil de Instagram, donde supera los 2 millones de seguidores, en las que muestra su espectacular caracterización. 2 de 7 Ver Todo De regreso Ingrid Martz Credit: Instagram Ingrid Martz Tras varios años ausente, Ingrid Martz regresa a las telenovelas con una participación especial en Los caminos del amor, melodrama de TelevisaUnivision que protagonizan Susana González y Gabriel Soto. "Es una historia muy bonita, yo estoy bien agradecida de que me hayan invitado a hacer una participación especial", expresó la actriz mexicana en entrevista para el canal Ernesto Buitrón News. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Papá orgulloso Gabriel Soto Credit: Instagram Gabriel Soto Las hijas de Gabriel Soto, Elissa Marie y Alexa Miranda, acompañaron a su papá en una jornada de grabación de la nueva telenovela que protagoniza el actor para TelevisaUnivision, Los caminos del amor. "Hoy tuve visitas de lujo en la locación", escribió Soto junto a esta foto que publicó en Instagram. 4 de 7 Ver Todo Reencuentro en el paraíso Carolina Gaitán Credit: Instagram Carolina Gaitán Catherine Siachoque y Carolina Gaitán, quienes fueron madre e hija en Sin senos sí hay paraíso, estuvieron disfrutando juntas del fin de semana en Miami como las grandes amigas en las que se convirtieron a raíz de su participación en la exitosa saga de Telemundo. ¿A poco no parecen hermanas? 5 de 7 Ver Todo Inicia la cuenta atrás La reina del sur Credit: Telemundo Teresa Mendoza, o lo que es lo mismo Kate del Castillo, volverá a hacer de las suyas a partir de octubre en el horario de máxima audiencia de la cadena Telemundo con el estreno de la esperada tercera temporada de La reina del sur. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emocionada ante estreno Geraldine Bazán Credit: Instagram Geraldine Bazán "Con todo el amor y humildad del mundo", Geraldine Bazán espera que el público disfrute mucho de la continuación de Corona de lágrimas, que se estrena en México a finales de agosto. "Este proyecto para mí fue un reto actoral que disfruté de principio a fin. Integrarme a un elenco ya conformado desde hace 10 años e interpretar a Olga Ancira fue un gran regalo", escribió recientemente a través de su perfil de Instagram. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

