Gaby Spanic se reencuentra con la inolvidable 'Lalita' de La usurpadora, Gloria Trevi cantará tema de telenovela y más noticias ¡De telenovela! Las actrices coincidieron en un programa de televisión a más de dos décadas del estreno del exitoso melodrama. Y además Gabriel Soto celebra el éxito de Soltero con hijas, Gloria Trevi cantará tema de telenovela junto a Aracely Arámbula y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! 22 años después... A 22 años del estreno de La usurpadora, Gaby Spanic y Paty Díaz, quien diera vida a la inolvidable Lalita en el exitoso melodrama protagonizado por la actriz venezolana, coincidieron recientemente en un programa de televisión en México y obviamente no podía faltar la foto del recuerdo. "¡Qué recuerdos tan lindos!", escribió Paty junto a la imagen. Catalina y 'La diabla' forever Quienes también protagonizaron esta semana un reencuentro de lo más comentado en las redes sociales fueron Carmen Villalobos y Majida Issa, quien diera vida a La diabla en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. "Te adoro mi Majida bella. Que este sea un año maravilloso para ti y tu proyecto que viene con toda en febrero", escribió Carmen en el pie de foto. Cantará en telenovela Gloria Trevi interpretará a dúo con Aracely Arámbula el tema musical de la segunda temporada de La doña. La canción lleva por título 'Obsesión' y fue escrita por la propia Trevi. "Un gusto coincidir y tener la dicha de cantar contigo esta canción Obsesión, un regalo para todos ustedes para bailar y disfrutar este nuevo año", compartió emocionada la expareja de Luis Miguel en Instagram. La más vista La telenovela protagonizada por Gabriel Soto, Soltero con hijas, inició el año como la ficción más vista en México. Una excelente noticia que el actor mexicano no tardó en festejar a través de las redes sociales. "Totalmente agradecido porque gracias a ustedes continuamos siendo lo más visto. Empezamos el año con todo". ¡Nominados! Por segundo año consecutivo Aristemo, la famosa pareja gay integrada por los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, recibió una nominación en los Premios GLAAD en su edición número 31 por la telenovela Juntos, el corazón nunca se equivoca. Dichos galardones, en los que también está nominado el melodrama Amar a muerte por la pareja lésbica Juliantina conformada por Bárbara López y Macarena Achaga, reconocen y premian a los miembros del mundo del espectáculo que han apoyado los derechos de la comunidad LGBT. Nueva telenovela El productor Nicandro Díaz (Soy tu dueña, Amores verdaderos) se encuentra preparando en México su nueva telenovela, la cual lleva por título La mexicana y el güero. Hasta el momento la única actriz que ha confirmado su participación en esta historia es la joven Elaine Haro. ¿Cuándo se estrena? Fernanda Castillo avanzó recientemente a través de sus redes sociales que la segunda temporada de Enemigo íntimo se estrenará 'en abril' por Telemundo, por lo que es más que probable sustituya a Operación pacífico, que aterrizará el 10 de febrero en el prime time hispano. De regreso Tras casi dos años ausente de los foros de grabación, Sabine Moussier regresó a su casa Televisa con una participación especial en la telenovela Médicos, que se transmite actualmente en México en horario estelar. "Fue increíble compartir esta participación especial con ustedes: Rodolfo Salas y Rafael de Aranda", escribió la actriz en Instagram. Padre e hijo Jorge Salinas interpreta a un padre adoptivo en la nueva telenovela de Televisa Te doy la vida que se estrenará próximamente en México y que marcará su esperado regreso a la televisora mexicana. El pequeño Leonardo Herrera es el niño que interpreta a su hijo en esta ficción que encabeza José Ron. Tal para cual Alfredo Gatica, en la piel de Loreto Mata, será el fiel 'escudero' de Camila Sodi en la nueva versión de la exitosa telenovela Rubí que Univision estrenará el martes 21 de enero a las 10 p.m., hora del Este. Dicho personaje fue interpretado en 2004 por Miguel Pizarro.

