Gaby Spanic "repite" famosa blusa de Angelique Boyer en su nueva telenovela La actriz venezolana lucirá en Si nos dejan un top con aberturas muy similar al que usó la actriz de origen francés años atrás como villana del melodrama Tres veces Ana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el regreso de Gaby Spanic a las telenovelas como parte del elenco de Si nos dejan, la nueva de Televisa que Univision estrenará muy pronto en horario estelar. La actriz venezolana, quien tiene 2 millones de seguidores en Instagram, interpretará en esta historia a Fedora, una mujer liberal y sin prejuicios que terminará viviendo una historia de amor con el hijo de su mejor amiga que le causará más de un dolor de cabeza. A través de las redes sociales del melodrama se dio un pequeño aperitivo de cómo lucirá la inolvidable heroína de La usurpadora en este melodrama que protagonizan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas y, para sorpresa de muchos, Gaby aparece luciendo una blusa muy similar a la que usó Angelique Boyer como villana de la telenovela Tres veces Ana. La comparación entre ambas actrices fue hecha a través del perfil de Instagram de una cuenta especializada en telenovelas junto a la siguiente pregunta: "¿A quién se le ve mejor?". Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y por supuesto hubo división de opiniones. "A las dos le queda muy bien, pero obvio por la complexión de Gaby, el tamaño de su busto y lo grande de su espalda la llena más independientemente de la estatura", opinó una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Angelique es elegancia", no tardó en escribir otra persona. Gaby Spanic Gaby Spanic junto a Susana Dosamantes en el set de grabación de Si nos dejan | Credit: Instagram Si nos dejan Otros, en cambio, prefirieron no decantarse por ninguna. "Ambas son divinas, no se puede comparar porque cada una tiene lo suyo", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que invadieron la publicación.

