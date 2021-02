Close

¡Confirmado! Gaby Spanic regresa a las telenovelas tras 7 años ausente ¿En qué telenovela participará? ¿Cómo será su personaje? ¿Quiénes serán sus compañeros? ¡Tenemos todos los detalles de su esperado regreso a los melodramas! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su regreso a las telenovelas era sin duda uno de los más esperados por los amantes de los melodramas y por fin ya es una realidad. Tras casi 7 años alejada del género televisivo que la vio nacer como estrella hace más de tres décadas, Gaby Spanic regresa y lo hace por la puerta grande como parte del elenco protagónico de Si nos dejan, la nueva producción estelar de Televisa que comienza a grabarse este lunes en México. En esta historia que encabezan Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas, la actriz venezolana interpretará a una mujer liberal y sin prejuicios que terminará teniendo una historia de amor con el hijo de su mejor amiga que le causará más de un dolor de cabeza, según confirmó a People en Español una fuente cercana a la producción. Curiosamente, en octubre del año pasado en una entrevista con People... Gaby expresaba su deseo de formar parte de esta historia que ya produjo Telemundo en 2007 en Colombia con Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann como sus protagonistas. Image zoom Gaby Spanic | Credit: Mezcalent "A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de Mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa", aseguraba en ese momento la intérprete de 47 años. Aunque no será la protagonista de la historia, su personaje también tendrá una aventura amorosa a lo largo del melodrama con alguien mucho más joven que ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si nos dejan narrará la historia de Alicia (Villanueva), una protagonista madura quien contra viento y marea volverá a encontrar el amor en un hombre mucho más joven. Casada desde hace 25 años con Sergio Carranza (Ayala), un periodista estrella en México, y madre de tres hijos, Alicia parece tener la familia perfecta, pero su mundo se viene abajo cuando descubre que su marido le ha sido infiel durante más de tres años. Alicia decide entonces divorciarse de su esposo y empezar una nueva vida sola. En el camino, tendrá que enfrentar muchos obstáculos y prejuicios, especialmente tras enamorarse de un hombre menor que ella.

