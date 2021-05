Primeras imágenes de Gaby Spanic en la telenovela Si nos dejan Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Gaby Spanic Credit: Cortesía (x2) La actriz venezolana regresa a las telenovelas como parte del elenco del nuevo melodrama estelar de Univision. ¡Te mostramos en exclusiva las primeras imágenes de la inolvidable protagonista de La usurpadora en acción en la piel de Fedora! Empezar galería 3,2,1... acción Gaby Spanic Credit: Cortesía A mediados de febrero, Gaby Spanic comenzó a grabar en México Si nos dejan, una nueva versión de la exitosa historia colombiana Señora Isabel. La telenovela aterrizará el 1 de junio en el prime time de Univision con las actuaciones protagónicas de Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Esperado regreso Gaby Spanic Credit: Cortesía El melodrama marca su esperado regreso a las telenovelas tras 7 años alejada del género televisivo que la vio nacer como estrella hace tres décadas. 2 de 8 Applications Ver Todo Nuevo personaje Gaby Spanic (NO USAR) Credit: Cortesía En Si nos dejan, Gaby da vida a Fedora, la mejor amiga del personaje que interpreta Mayrín Villanueva. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Liberal y sin prejuicios Gaby Spanic Credit: Cortesía Fedora es una mujer liberal y sin prejuicios a la que le aterroriza el paso del tiempo y envejecer, lo que la ha hecho adicta a las dietas y a las pastillas que prometen la eterna juventud. 4 de 8 Applications Ver Todo Amantes ocasionales Gaby Spanic Credit: Cortesía En el terreno amoroso, Fedora está divorciada y ha decidido no vivir más en pareja, por lo que la vida se le llena de amantes ocasionales. 5 de 8 Applications Ver Todo Relación prohibida Gaby Spanic Credit: Cortesía Pero todo cambia cuando el hijo de su mejor amiga pone sus ojos en ella y entre ambos comienza a surgir una historia de amor que la descoloca por completo. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Personaje diferente Gaby Spanic Credit: Cortesía La inolvidable protagonista de exitosos melodramas como La usurpadora y Tierra de pasiones no puede estar más emocionada de participar en esta historia en la que por primera vez en su exitosa carrera mantendrá una relación amorosa en la ficción con una persona mucho más joven que ella. 7 de 8 Applications Ver Todo ¡Síguele la pista! Gaby Spanic Credit: Cortesía No dejes de ver a Gaby el martes 1 de junio en el gran estreno de la telenovela Si nos dejan. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

