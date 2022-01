Primeras imágenes de Gaby Spanic en la telenovela Corazón guerrero La actriz venezolana comenzó a grabar este lunes en México sus primeras escenas en la nueva telenovela de Televisa que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic y Eduardo Yáñez en Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic Aunque la telenovela comenzó a tomar forma la semana pasada en México con Alejandra Espinoza como protagonista, no fue hasta este lunes cuando Gaby Spanic se integró oficialmente a las grabaciones de este nuevo melodrama que produce Salvador Mejía para Televisa. La reconocida actriz venezolana grabó ayer sus primeras escenas como parte del elenco de esta historia que engalanan Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa. "Es una madre con un corazón guerrero que lucha mucho constantemente como lo haría cualquier madre mexicana por sus hijos, que es capaz de hacer lo que sea por sus hijos y eso me fascina porque también soy madre", contaba días atrás sobre su personaje en una entrevista con Televisa Espectáculos la inolvidable heroína de exitosas telenovelas como La usurpadora. A modo de aperitivo y para emoción de sus incondicionales fans, Spanic compartió a través de las redes sociales algunas imágenes de lo que fue este primer día de grabación. Gaby Spanic Gaby Spanic inicia grabaciones Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic "Hoy iniciamos las grabaciones de Corazón guerrero", escribió emocionada en Instagram. En una de las imágenes que publicó, Gaby se deja ver en compañía del actor mexicano Eduardo Yáñez, quien realiza una participación especial en la telenovela como su esposo. Gaby Spanic Gaby Spanic y Eduardo Yáñez en Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic La actriz, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram, también posó en compañía de los tres niños que darán vida a sus hijos en la primera etapa del melodrama. Gaby Spanic Gaby Spanic y sus tres hijos en Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic Con su estreno programado en México para finales de marzo, Corazón guerrero narrará la historia de venganza de tres hermanos, Jesús (Vivanco), Damián (Guirao) y Samuel (De la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia. El elenco de la telenovela lo completan Ana Martín, Natalia Esperón, Altair Jarabo, Sabine Moussier, Manuel Ojeda, Tanya Vázquez y el joven actor Sian Chiong, entre otros.

