Gaby Spanic presenta a su nuevo –y jovencísimo– galán de telenovela La actriz venezolana vivirá una singular y controvertida historia de amor en su esperado regreso a los melodramas junto a un actor más de 20 años menor que ella. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gaby Spanic regresa a las telenovelas y lo hace por la puerta grande con una importante participación en Si nos dejan, la nueva producción estelar de Televisa. La reconocida actriz venezolana interpretará en esta historia que protagonizan Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas a Fedora, una mujer cercana a los 50 años de edad que teme envejecer, por lo que hace de todo para combatir los estragos del irremediable paso del tiempo. La inolvidable heroína de exitosas telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones vivirá una singular y controvertida historia de amor en la ficción con el hijo de su mejor amiga, personaje que será interpretado por el joven actor mexicano Carlos Said. La actriz de 47 años se dejó ver este miércoles por primera vez en las redes sociales en compañía de su nuevo galán, quien es 20 años más joven que ella en la vida real. "Chicas, fans, no se sientan celosas, miren con quién estoy", expresó Gaby a través de una grabación que se compartió en Instagram en la que aparece acompañada de Said. Image zoom Gaby Spanic y Carlos Said en Si nos dejan | Credit: Instagram Carlos Said "Guapísima", se limitó a expresar el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos, que tiene más de medio millón de seguidores solo en Instagram, se dio a conocer en 2018 como parte del elenco protagónico de la telenovela juvenil de Televisa Like, la leyenda, ficción que produjo Pedro Damián, el también creador de Rebelde y Clase 406. Image zoom Carlos Said, actor mexicano | Credit: Instagram Carlos Said Aunque probablemente si su rostro te resulte familiar no sea por este proyecto sino por su participación en la comedia romántica de Televisa Como tú no hay 2, historia que transmitió el año pasado con gran éxito de audiencia la cadena Univision y en la que dio vida a Luis.

