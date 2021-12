Gaby Spanic llora la muerte de su padre televisivo "Se nos fue un papá para la mayoría de los que trabajamos con él”, escribió la actriz venezolana en Instagram tras enterarse de la muerte del productor de telenovelas Arquímedes Rivero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent El medio artístico se tiñó de luto este jueves con la noticia de la muerte del reconocido productor de telenovelas Arquímedes Rivero, mejor conocido como 'el zar de las telenovelas'. El responsable de un sinfín de exitosos melodramas venezolanos y muchas de las coproducciones de Fonovideo y Venevisión que se grabaron en Miami años atrás perdió la vida a sus 91 años. A lo largo de su extensa y exitosa trayectoria como productor de telenovelas, Arquímedes impulsó la carrera de incontables actores y actrices, quienes hoy lloran su muerte. Este fue el caso de Gaby Spanic, quien no tardó en reaccionar a su partida. "Te recordaré por siempre papá Arquímedes. Esta noticia ha sido muy triste. Se nos fue un papá para la mayoría de los que trabajamos con él. El ojo clínico de la televisión, nuestro maestro de la televisión. Él fue quien nos descubrió a muchos, no seríamos lo que somos por su primera y muchas oportunidades en este difícil y gratificante medio de la televisión", escribió la actriz venezolana a través de su perfil de Instagram, donde supera los 2 millones de seguidores. "No puedo con esta noticia. Sé que estás con nuestro padre en un lugar muy especial. Te mereces el cielo Papá Arquímedes, te tendré siempre en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos. Gracias por tanto. Mis más sentidas condolencias a toda la familia. Tengo un nudo en el corazón con esta noticia. Te amo por siempre mi papá de la televisión. Dios te tenga en su divina misericordia", concluyó su mensaje la protagonista de inolvidables melodramas como La usurpadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La villana de la exitosa telenovela La desalmada (Univision), Marjorie de Sousa, también compartió unas emotivas palabras de despedida para su 'padrino' artístico. "Mi querido padrino te fuiste. Gracias por tanto, gracias a ti yo soy lo que soy. Me regalaste tantas oportunidades y creíste en mi aún cuando yo no tenía idea que podía llegar tan lejos en este medio. Siempre con tu amistad, picardía, esa manera de ver la vida. Gracias siempre", fueron las palabras que compartió la actriz venezolana en Twitter tras conocer la noticia de su fallecimiento.

