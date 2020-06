Gaby Spanic se despide con emotivo mensaje de su 'padre' en Tierra de pasiones "Qué triste noticia recibí hoy", escribió la actriz venezolana en sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Gaby Spanic y Héctor Suárez John Parra/WireImage La muerte del actor y comediante mexicano Héctor Suárez tiñó ayer de luto el mundo artístico. Fueron muchos los artistas que acudieron a las redes sociales para despedirse del reconocido intérprete de 81 años, entre ellas la actriz venezolana Gaby Spanic, quien tuvo el honor de ser su hija hace más de una década en la exitosa telenovela de Telemundo Tierra de pasiones, donde Suárez personificó al terrateniente dueño de viñedos ‘José María San Román’. "Es difícil entender por qué suceden muchas cosas, pero sabemos que todo está bajo el control de Dios. Qué triste noticia recibí hoy", escribió Gaby en sus redes sociales. Image zoom Gaby Spanic y Héctor Suárez John Parra/WireImage A diferencia de lo que sucedía con sus personajes en la ficción, la también heroína de exitosos melodramas como La usurpadora guarda los mejores recuerdos del actor. "Fue un placer trabajar con él, momentos que siempre permanecerán en mi corazón", comentó en la publicación que compartió tanto en Twitter como en Instagram. "¡Que nuestro Dios lo tenga en su santa gloria! ¡Que los corazones se consuelen con la certeza de que mi querido Héctor Suarez está en el mejor lugar, junto a Nuestro Padre Celestial", añadió la actriz de 46 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricardo Chávez, quien trabajó con el fallecido actor en el citado melodrama de Telemundo, también dedicó emotivas palabras al que fue su compañero de trabajo durante meses. "Hoy se nos fue uno de los grandes actores mexicanos. Mi amigo y admirado mentor cumplió su estancia en este plano y volvió al hogar espiritual. Deja un legado importante para todos aquellos que hemos tenido la fortuna de trabajar con él. ¡Gracias Héctor! ¡Hasta pronto!”, escribió el actor, quien también coincidió con Suárez en el melodrama Dame chocolate. Grabada en 2006 en Miami y protagonizada por Spanic y Saúl Lisazo, Tierra de pasiones es una de las telenovelas que más recuerda el público del actor, especialmente las nuevas generaciones, quienes también pudieron disfrutar de su trabajo en Dame chocolate.

