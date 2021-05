Los requisitos de Gaby Spanic para filmar escenas íntimas con un hombre 25 años menor en Si nos dejan "[A] Fedora no le ponen una pistola en el pecho para que se acueste con el niño, pero se enamoran", explica Gaby Spanic sobre su personaje. Así se grabaron sus candentes escenas. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El esperado regreso de Gaby Spanic a las telenovelas luego de casi 7 años de ausencia en el género sigue dando mucho de qué hablar. Hace unos días se reveló el tercer promo de la ficción que estrena Univision este 1o de junio y la -breve- aparición de la venezolana causó revuelo entre los fans. En la serie, que encabezan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, Spanic hará el papel de Fedora Montelongo, una sexy fémina que tiene un affaire con un joven 25 años menor que ella. Y ese joven resulta ser el hijo de su mejor amiga. "[A] Fedora no le ponen una pistola en el pecho para que se acueste con el niño, pero se enamoran", explica Spanic a People en Español sobre lo que veremos en la pantalla. ¿Y cómo fue filmar estas escenas? ¿Puso algún requisito? "No pongo ninguna exigencia; ningún requisito", explica Spanic. "Yo me entrego al personaje, a los directores que toman la decisión y montan la escena que son Luis Manso y Carlos Cobo y el actor Carlos Said, que tiene 25 años menos y [es] el hijo de mi mejor amiga Alicia". "Yo no veo las escenas muy fuertes", asegura Gaby Spanic -estrella de historias como Mundo de fieras, La usurpadora y Tierra de pasiones, por mencionar algunas- ."Las escenas se sobreentienden. sí hay besitos, cositas [pero] he hecho escenas más fuertes sobre eso en otras novelas". gaby Spanic hablando con People sobre su papel en Si nos dejan de Univision Credit: Screen Grab/ People en Español El tercer promo de Si nos dejan, y primero mostrando Fedora Montelongo, el personaje que interpreta Gaby Spanic en la nueva novela que encabezan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, que se estrena este 1o de junio por Univision: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que como ella bien indica, la productora Televisa tomó todo tipo de precauciones para grabar la telenovela según las normas dictadas en México para combatir la pandemia y evitar el contagio de COVID-19 en el set. La clave para grabar el contenido exitosamente, indica Spanic, es el compañerismo y buena onda que se desarrolló entre el talento de la novela. "Me encanta el elenco, la producción hay mucha paz, mucho relajo, nos divertimos, nos reímos hay mucha. hermandad", afirma. "Esta padrísimo, lo estamos disfrutando mucho. El COVID[-19] nos ha enseñado muchísimo a todos'.

